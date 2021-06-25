Melis Sezen: Zengin biriyle havaalanında romantik bir tanışma sonrası...

Sadakatsiz ile yıldızı paylayan Melis Sezen, İbrahim Selim'in Youtube programına konuk oldu. Merak edilenleri anlatan genç oyuncu, "Flörtün ilk buluşmada ne yaparsa ‘Arkadaşıma araba çarpmış, hastaneye gitmeliyim’ deyip kaçarsın?" sorusuna şöyle yanıt verdi: "Eski sevgilisinden açık bir yara olarak bahsedenler vardır ya, kaçmam ama bir anda değişir her şey. Ve o an biter. Bir de başıma şöyle bir şey geldi; malvarlığı yüksek zengin biriydi. Bana dedi ki; ‘Şu site var biliyor musun?’ ‘Evet, biliyorum’ dedim. ‘İşte o bizim. Karşıda da şu site var, o da bizim’ falan dedi. Oradan kaçtım."

"TANIŞMAMIZ ROMANTİKTİ"

Melis Sezen, "O buluşmaya neden gittin ki?" sorusu üzerine, "Öyle olduğunu bilmiyordum. Tanışmamız çok romantikti. Havaalanında tanıştık. Filmlerdeki gibi alakasız bir tesadüf. Romantik bir hikâyeymiş gibi geldi. Bir yemeğe çıkayım, bakayım nasıl biriymiş dedim, sonra kaçtım" dedi.

24 yaşındaki oyuncu, "Sosyal medyada sahte hesabın var mı?" sorusuna ise, "Yok ama yakında açacağım. Sahte bir sosyal medya hesabının, yanlışlıkla yanlış şeyleri beğenmemek için lazım olacağını düşünüyorum." yanıtını verdi.

Melis Sezen gelen bir soruya ise şu yanıtı verdi: "Sevgilimin günlüğünü bulsam okumam. Çünkü benimkini okusa ben çok rahatsız olurum. Üniversitede ilk aşık olduğum kişinin odasında ona yazılmış bir not buldum ve okumadım. Bilinçaltım onu yok etti. Ama üç gün sonra rüyamda gördüm ve ilişkiyi bitirdim."

Oyunculuğa olan merak ve yeteneğinin dördüncü sınıftayken fark edildiğini anlatan Sezen, "Dördüncü sınıfta drama dersimiz vardı okulda. Ben de her zaman bir şeyleri taklit ederek ya da taklit etmekten ziyade o anı yaşayarak ifade eden ve anlatan bir çocuktum her zaman. Bundan kaynaklı olarak drama dersini de çok seviyordum.