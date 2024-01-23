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  4. Melisa Aslı Pamuk, Cem Karaca'nın Gözyaşları galasına katılmadı! İsmail Hacıoğlu'dan bomba yorum geldi

Melisa Aslı Pamuk, Cem Karaca'nın Gözyaşları galasına katılmadı! İsmail Hacıoğlu'dan bomba yorum geldi

Kubra Akalın Kubra Akalın Mynet Magazin Servis Sorumlusu
23.01.2024 07:09 | Son Güncelleme:
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Cem Karaca'nın Gözyaşları galasına katılmayan başrol oyuncusu Melisa Aslı Pamuk gündemde. Geçtiğimiz ay da "Kadınlara Mahsus" filminin galasına katılmayan Pamuk'a rol arkadaşı İsmail Hacıoğlu'dan bomba gönderme geldi.

Melisa Aslı Pamuk'un başrol oyuncusu olduğu "Kadınlara Mahsus" filminin galasına Fransa'daki evine giren hırsızın pasaportunu da çalması nedeniyle katılamadı. Bu olaydan bir ay sonra ise Pamuk bu sefer de başrolünde olduğu Cem Karaca'nın Gözyaşları galasına katılmadı.


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Yusuf Yacızı ile Fransa'da yaşayan Melisa Aslı Pamuk arka arkaya 2 galaya da gelmeyince elbette sosyal medyada gündem oldu.

İsmail Hacıoğlu'yla beraber Fikret Kuşkan, Yasemin Yalçın, Melisa Aslı Pamuk, Meral Çetinkaya, Buçe Buse Kahraman ve Melisa Döngel gibi isimlerin de yer aldığı Cem Karaca'nın Gözyaşları galası gerçekleşti.

Cem Karaca rolünü üstlenen İsmail Hacıoğlu'na rol arkadaşı Pamuk'un neden katılmadığı da soruldu.

Snobmagazin'e konuşan İsmail Hacıoğlu, Cem Karaca'nın Gözyaşları galasına katılmayan rol arkadaşı Melisa Aslı Pamuk'a imalı bir göndermede bulundu.

İsmail Hacıoğlu, "Yani Fransa'ya 'mülteci' olarak yerleşmediyse gelmesi lazımdı" diyerek sosyal medyayı salladı.

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Anahtar Kelimeler:
İsmail Hacıoğlu Oyuncu
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