Melisa Aslı Pamuk, Cem Karaca'nın Gözyaşları galasına katılmadı! İsmail Hacıoğlu'dan bomba yorum geldi

Melisa Aslı Pamuk'un başrol oyuncusu olduğu "Kadınlara Mahsus" filminin galasına Fransa'daki evine giren hırsızın pasaportunu da çalması nedeniyle katılamadı. Bu olaydan bir ay sonra ise Pamuk bu sefer de başrolünde olduğu Cem Karaca'nın Gözyaşları galasına katılmadı.



