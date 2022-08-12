Memleket Partisi Genel Başkan Yardımcısı ve Yalova Milletvekili Özcan Özel'in kardeşi Adnan Özel'in cenazesi Altınova ilçesinde toprağa verildi.
Evinde önceki gün geçirdiği kalp krizi nedeniyle 61 yaşında hayatını kaybeden Özel için tören düzenlendi.
Adnan Özel'in naaşı Altınova Merkez Camisi'nde cuma namazını müteakip kılınan namazının ardından Altınova Mezarlığı'nda defnedildi.
Törene Özcan Özel ve yakınlarının yanı sıra Yalova Valisi Muammer Erol, Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, Altınova Kaymakamı Regaip Ahmet Özyiğit, Yalova Belediye Başkan Vekili Mustafa Tutuk, kurum müdürleri ve vatandaşlar katıldı.
Memleket Partisi Genel Başkan Yardımcısı Özel'in kardeşinin cenazesi defnedildi
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