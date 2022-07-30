Memleket Partisi Genel Başkanı İnce, Alanya'da esnaf ziyaretinde bulundu

Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, Antalya'nın Alanya ilçesinde esnafı ziyaret etti.

Antalya temasları kapsamında Alanya ilçesine gelen İnce, esnaf ziyaretinde bulundu, vatandaşlarla görüştü, fotoğraf çektirdi.

Atatürk Anıtı önünde gazetecilere açıklama yapan İnce, iktidar ve 6'lı masadan memlekete hayır gelmeyeceğini savundu.

İnce, 6'lı masanın umutmuş gibi anlatıldığını belirterek, "6'lı masa kendi aralarında anlaşamıyor, İstanbul Sözleşmesi'nde anlaşamıyor, Ergenekon davalarında anlaşamıyor, Libya tezkeresinde anlaşamıyor, kamulaştırmalarda anlaşamıyor, FETÖ'de anlaşamıyor. Cumhuriyetçiler, Atatürkçüler, 6'lı masaya şunu sorun; 'Eğitimi tarikatlara bırakacaklar mı, bırakmayacaklar mı?' Memleket Partisi iktidarında eğitim laik, bilimsel ve parasız olacak." dedi.

Atatürk'ün kırmızı çizgileri olduğunu dile getiren İnce, Atatürk'te anlaşamadıkları kimseyle masaya oturmayacaklarını vurguladı.

- "Beni aday yapmak istiyorsanız hazırım"

İnce, kendisinin daha önce bir teklifte bulunduğunu anlatarak, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Arkadaşlar ben bir seçim kaybettim. Mansur Yavaş bir seçim kaybetti, ikinci seçimi kaybetti, üçüncü seçimde kazandı. Kemal Kılıçdaroğlu 15 seçim kaybetti. Meral Akşener'in bu beşinci partisi. Ben bir kere bir partiden Cumhurbaşkanı adayı oldum, kaybettim. Çıktım arkadaşlarımla yeni bir parti kurdum. Herkese ikici, üçüncü, beşinci, on beşinci şansı veriyorsunuz da bana ikinci şansı niye vermiyorsunuz? Niye bana 'bırak git' diyorsunuz. Bunu söyleyince, dedim ki, 6'lı masaya, 'Bak, aday bulamayacaksınız. Sonunda bana gelirseniz aday olurum ama şartlarım var' dedim. Bir, beni yarı yolda bırakmayacaksınız. İki, sandıkları boş bırakmayacaksınız, geçen sefer olduğu gibi. 12 bin sandığı boş tutup, saat dokuz buçukta sistemi çökertip, sonra bana 'Seçim gecesi neredeydin' diye sormayacaksınız. Nerede olduğumu bilmiyor musunuz? Beraber değil miydik. Bunlar troller. Bunlar buradan beslenenler. Beni aday yapmak istiyorsanız hazırım ama hazine size para verecek. Paraları harcayacaksınız ama paraları kasada tutmak yok. Geçen sefer kasada tuttunuz. Ben bunları söyleyince kıyamet koptu."

İnce, daha sonra Manavgat ilçesine hareket etti.