YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. İzmir
  4. Memleket Partisi Genel Başkanı İnce, İzmir'de vatandaşlara seslendi:

Memleket Partisi Genel Başkanı İnce, İzmir'de vatandaşlara seslendi:

29.06.2022 21:55 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

"Gençlere söylüyorum, yurt dışına gitmek yok. Okumaya, staja, yüksek lisansa gidin. Ama gönlünüz hep Ankara'da, İzmir'de, İstanbul'da olsun. Anadolu'da olsun. Bayrağınızda olsun. Atatürk'te olsun yüreğiniz"

İZMİR (AA) - Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, "Gençlere söylüyorum, yurt dışına gitmek yok. Okumaya, staja, yüksek lisansa gidin. Ama gönlünüz hep Ankara'da, İzmir'de, İstanbul'da olsun. Anadolu'da olsun. Bayrağınızda olsun. Atatürk'te olsun yüreğiniz." dedi.

İnce, Bornova ilçesi Çamdibi Mahallesi pazar yerinde parti otobüsü önünden vatandaşlara seslendi.

Konuşmasında İsveç ve Finlandiya'nın NATO'ya girişiyle ilgili anlaşmada Türkiye'nin bu ülkelerden istediği teröristleri geri verip vermediğini, PKK'ya silah vermeyi bırakıp bırakmadıklarını sorguladıklarını ancak Türkiye'nin beklentileri karşılanmadan bu ülkelerin NATO'ya girişinin kabul edildiğini savundu.

Sloganlarının "Ne Cumhur, ne Millet tek yol Memleket" olduğunu ifade eden İnce "kira artışının yüzde 25'ten fazla olamayacağına" dair çıkarılan kanunun aynısının benzin ve doğalgaz için de çıkarılması gerektiğini belirtti.

Milletin, Cumhur ve Millet ittifaklarına sıkışmadığını, yeni seçeneğin Memleket Partisi olduğunu ileri süren İnce, gençlerin ülkelerine karşı güvensizlik duyduklarını öne sürdü.

İnce, şöyle konuştu:

"Bütün gençler Almanca, İngilizce öğrenmeye başlamış. Bir an önce kaçayım diye. Biz bu işe gönlümüzle yola çıktık. Gönüllüler ordusudur Memleket Partisi. Biz bu ülkeye sahip çıkacağız. Gençlere söylüyorum, yurt dışına gitmek yok. Okumaya, staja, yüksek lisansa gidin. Ama gönlünüz hep Ankara'da, İzmir'de, İstanbul'da olsun. Anadolu'da olsun. Bayrağınızda olsun. Atatürk'te olsun yüreğiniz."

Memleketi kamplaştırmadan, kutuplaştırmadan herkesi kucaklayarak, "hukuk" ve "bilim" diyerek hareket edeceklerini dile getiren İnce, Türkiye'nin ahlak, akıl ve adalete ihtiyacı olduğunu ifade etti.

İnce, daha sonra gittiği Kordon'da vatandaşlarla sohbet etti, fotoğraf çektirdi.

Memleket Partisi Genel Başkanı İnce, İzmir'de vatandaşlara seslendi:

- "Gençlere söylüyorum, yurt dışına gitmek yok. Okumaya, staja, yüksek lisansa gidin. Ama gönlünüz hep Ankara'da, İzmir'de, İstanbul'da olsun. Anadolu'da olsun. Bayrağınızda olsun. Atatürk'te olsun yüreğiniz"

Memleket Partisi Genel Başkanı İnce, İzmir'de vatandaşlara seslendi:

Memleket Partisi Genel Başkanı İnce, İzmir'de vatandaşlara seslendi:

Memleket Partisi Genel Başkanı İnce, İzmir'de vatandaşlara seslendi:

Memleket Partisi Genel Başkanı İnce, İzmir'de vatandaşlara seslendi:

Memleket Partisi Genel Başkanı İnce, İzmir'de vatandaşlara seslendi:

Memleket Partisi Genel Başkanı İnce, İzmir'de vatandaşlara seslendi:

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Anahtar Kelimeler:
Muharrem İnce Memleket Partisi

İzmir Namaz Vakitleri 30 Haziran Perşembe

İmsak
03:54
Sabah
05:44
Öğle
13:20
İkindi
17:14
Akşam
20:46
Yatsı
22:28

İzmir Nöbetçi Eczaneler30 Haziran Perşembe

Yazal Eczanesi
Aliaga
Büşra Eczanesi
Aliaga
Gözde Şahin Eczanesi
Balcova
Yalçınkaya Eczanesi
Balcova
Umut Eczanesi
Bayindir
Tepekule Eczanesi
Bayrakli
Arda Eczanesi
Bayrakli
Tümünü Göster
İzmir ECZANELER
İzmir ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Bir anlık heyecanla öyle bir şey yaptı ki! Eşini çırılçıplak...

Bir anlık heyecanla öyle bir şey yaptı ki! Eşini çırılçıplak...

Patlıcan, brokoli, patates... Gözünüzü hastanede açabilirsiniz

Patlıcan, brokoli, patates... Gözünüzü hastanede açabilirsiniz

Herkesi kendine hayran bırakan Yasak Elma'nın renkli karakteri Yıldız'ın yaza yakışır çiçekli elbisesine alternatif öneriler

Herkesi kendine hayran bırakan Yasak Elma'nın renkli karakteri Yıldız'ın yaza yakışır çiçekli elbisesine alternatif öneriler

Kucak dansı olay oldu! Babası tepkisiz kalamadı

Kucak dansı olay oldu! Babası tepkisiz kalamadı

Ormanlık alanda çıplak halde ağaca bağlı bulundu

Ormanlık alanda çıplak halde ağaca bağlı bulundu

Verdiğiniz paraya değecek, en havalı Amazon ürünleri listesi

Verdiğiniz paraya değecek, en havalı Amazon ürünleri listesi

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.