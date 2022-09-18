Memleket Partisi Genel Başkanı İnce, Samsun'da gençlerle buluştu:

Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, "(Altılı masa) Anlaşıyormuş gibi görünmelerinin nedeni hiçbir ciddi meseleyi konuşmamış olmaları." dedi.

İnce, Gençlik Laboratuvarı Derneği'nce "Gençleştir" kampanyası kapsamında Samsun'un Atakum ilçesi Körfez Yat Limanı Amfi Tiyatro'da düzenlenen "Mavi Sandalye" programında gençlerle bir araya geldi.

İktidara ve muhalefete yönelik eleştirilerde bulunan İnce, "Bu iktidarı değiştirmemiz lazım. Peki bana diyeceksiniz ki, 'Bu iktidarı değiştirmek isteyen altılı bir masa var, neden orada değilsin?' Orada değilim. Şundan değilim, bakın anlatayım. Bize kırk katır mı kırk satır mı bunu dayatmak istiyorlar. Bu altılı masanın başarılı olma şansı yok." ifadelerini kullandı.

Masada toplanan liderlerin Türkiye'nin önündeki bazı meseleler konusunda anlaşamadığını söyleyen İnce,"Kılıçdaroğlu ne diyor? 'İktidar olduğumuzda İstanbul Sözleşmesi'ni onaylayacağız' diyor. Karamollaoğlu ne diyor? 'İstanbul Sözleşmesi'nden iyi ki çıktık' diyor. Peki Ali Babacan ne diyor? 'Ergenekon ve Balyoz'u yeniden açacağız' diyor. Kılıçdaroğlu da sabahında Ali Tatar'ın eşine gidiyor, özür dilemeye. Birisi diyor ki 'Suriyelileri göndereceğiz', Davutoğlu diyor ki, 'Nasıl gönderiyorsun, zor'. Yani Suriyelilerde anlaşamamışlarsa, Ergenekon, Balyoz'da anlaşamamışlarsa, İstanbul Sözleşmesi'nde anlaşamamışlarsa, kamulaştırmada anlaşamamışlarsa, yarın iktidar olduklarında nasıl yönetecekler memleketi?" diye konuştu.

İnce, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Ne yapıyorlar? Ne yaptıklarını söyleyeyim ben size. Ayda bir toplanıyorlar çay, kahve, kek. Ya geçen sizde yediğim kek ne güzeldi ev yapımı mıydı? Hani o geçen getirdiğiniz meyveler var ya onlar organik miydi? E birer de küçük altın alıp verseler birbirlerine daha iyi olur. Anlaşıyormuş gibi görülmelerinin nedeni hiçbir ciddi meseleyi konuşmamış olmaları. Mesela ne diyorlar şimdi, 'Biz altı lider karar alacağız', cumhurbaşkanı seçeceklermiş bir tane o da uygulayacakmış. Ya böyle bir şey olabilir mi? Cumhurbaşkanı parti başkanlarının emir eri mi? Bu iktidar gitmelidir ama bu muhalefet de gitmelidir."

Konuşmasının ardından İnce, gençlerin sorularını yanıtladı.