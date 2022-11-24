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Menajerinin açıklaması sonrası yönetim şaştı kaldı! "Yaşlıları topladılar, Galatasaray'a dönmeyecek"

24.11.2022 10:41 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Galatasaray'ın geçtiğimiz yıl Romanya ekibi FCSB'den büyük umutlarla kadrosuna kattığı ancak beklentilerin altında kalan performansı sonrası İtalya'nın Pisa ekibine kiralık olarak gönderilen Olimpiu Morutan'ın menajeri Gigi Becali'den Sarı-Kırmızılı yönetimi şaşırtan bir açıklama geldi. İşte detaylar...

Bu sezon Okan Buruk ile şampiyonluk hasretini dindirmek isteyen Galatasaray, ligde ilk devrenin tamamlanmasına kısa bir süre kala kadrosunu güçlendirmek için çalışmalarını hızlandıran Galatasaray'da kiralık olarak gönderilen isimler için de yeni gelişmeler yaşanıyor.

Bu isimlerden biri de Sarı-Kırmızılılar'ın Romanya ekibi FCSB'den 4.10 milyon Euro bonservis bedeli karşılığında kadrosuna kattığı ancak Galatasaray'da beklentilerin altında kalarak İtalya'nın Pisa takımına gönderilen 23 yaşındaki oyuncu Olimpiu Morutan olmuştu.

Sarı-Kırmızılı yönetimin istemediği ve kiralık olarak gönderdiği Olimpiu Morutan, Pisa'daki istikrarlı gelişmeler sayesinde kariyerinin iyi bir döneme girdi.

23 yaşındaki Rumen oyuncu , önümüzdeki sezon da İtalya'da forma giyme şansına sahip. Galatasaray'dan kiralık olarak ayrılan orta saha oyuncusunun teorik olarak bu sezon sonunda Galatasaray'a dönmesi gerekiyor.

Menajeri Gigi Becali ise İtalyan ekibinin sportif direktörü Claudio Chiellini ile yaptığı görüşmeyi aktarırken yönetimi şoke eden bir açıklamada bulundu.

"Bana 'Pisa'yı Rumen takımı yapalım mı?' diye sordu. 'Hey, takımda üç Rumen varken işini şansa bırakma' dedim. 'Hayır Giovanni, biz onları takip edip Pisa Romanya yapacağız' dedi. Morutan İtalya'da kalacak, Pisa'da mı bilmiyorum ama İtalya'da kalacak" ifadelerini kullandı.

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