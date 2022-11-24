Menajerinin açıklaması sonrası yönetim şaştı kaldı! "Yaşlıları topladılar, Galatasaray'a dönmeyecek"

"Bana 'Pisa'yı Rumen takımı yapalım mı?' diye sordu. 'Hey, takımda üç Rumen varken işini şansa bırakma' dedim. 'Hayır Giovanni, biz onları takip edip Pisa Romanya yapacağız' dedi. Morutan İtalya'da kalacak, Pisa'da mı bilmiyorum ama İtalya'da kalacak" ifadelerini kullandı.