YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Aydın
  4. Menderes Nehri'nde kaybolan genç ölü bulundu

Menderes Nehri'nde kaybolan genç ölü bulundu

19.08.2022 15:00 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Menderes Nehri'nde kaybolan genç ölü bulundu

Aydın'ın Köşk ilçesinde, serinlemek için girdiği Menderes Nehri'nde kaybolan Sıtkı Can Eroğlu'nun (18) cesedi bulundu.

Önceki gün, serinlemek amacıyla girdiği Menderes Nehri'nde kaybolan Eroğlu'nu arama çalışmaları bugün de devam etti. Muğla Emniyet Müdürlüğüne bağlı dalgıçlar, Baltaköy mevkisinde gencin cesedini buldu.

Acı haberi alan gencin yakınları gözyaşı döktü. Eroğlu'nun cenazesi Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Hastanesi morguna götürüldü.

- Olay

Sıtkı Can Eroğlu 17 Ağustos'ta, Köşk-Dalama kara yolu yakınlarından geçen Menderes Nehri'ne serinlemek için girmiş, bir süre sonra gözden kaybolunca suda arama çalışması başlatılmıştı.

Menderes Nehri'nde kaybolan genç ölü bulundu

Menderes Nehri'nde kaybolan genç ölü bulundu

Menderes Nehri'nde kaybolan genç ölü bulundu

Menderes Nehri'nde kaybolan genç ölü bulundu

Menderes Nehri'nde kaybolan genç ölü bulundu

Menderes Nehri'nde kaybolan genç ölü bulundu

Menderes Nehri'nde kaybolan genç ölü bulundu

Menderes Nehri'nde kaybolan genç ölü bulundu

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Anahtar Kelimeler:
çocuk ölü

Aydın Namaz Vakitleri 19 Ağustos Cuma

İmsak
04:51
Sabah
06:20
Öğle
13:17
İkindi
17:02
Akşam
20:05
Yatsı
21:28
Aydın ECZANELER
Aydın ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Cinsel ilişki sesleri evinde yankılandı! “Tavsiye almaya...”

Cinsel ilişki sesleri evinde yankılandı! “Tavsiye almaya...”

Çiftlerin cinsel ilişki görüntülerini izleyip yorum yapıyor

Çiftlerin cinsel ilişki görüntülerini izleyip yorum yapıyor

Temizliğe vakit bulamayanlar için en iyi robot süpürgeler

Temizliğe vakit bulamayanlar için en iyi robot süpürgeler

Torununun kıyafetine verdiği tepki gündem oldu! “Fazla göğüs...”

Torununun kıyafetine verdiği tepki gündem oldu! “Fazla göğüs...”

Tereyağından gözünüzü ayırdığınız an patlar!

Tereyağından gözünüzü ayırdığınız an patlar!

Muhteşem kokularıyla baş döndüren en iyi erkek parfümleri

Muhteşem kokularıyla baş döndüren en iyi erkek parfümleri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.