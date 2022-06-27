YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Bolu
  4. Mengen-Pazarköy yolunda ulaşım su taşkını nedeniyle kontrollü sağlanıyor

Mengen-Pazarköy yolunda ulaşım su taşkını nedeniyle kontrollü sağlanıyor

27.06.2022 12:34 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Mengen-Pazarköy yolunda ulaşım su taşkını nedeniyle kontrollü sağlanıyor

Bolu'nun Mengen ilçesinde etkili olan sağanak dolayısıyla su taşkınları meydana geldi.

Mengen'de iki gündür aralıklarla etkili olan sağanakla su debisinin yükselmesi sebebiyle bazı dere yatakları taştı.

Mengen-Pazarköy-Eskipazar yolunun 5. kilometresinde bulunan Gelin Kayaları mevkisinde yolda kayma ve aşınma meydana geldi.

Tedbir amacıyla yol ulaşıma kapatılırken, trafik Nazırlar-1 ve Nazırlar-2 köprülerine yönlendirilmeye başlandı.

Yağışın etkisini artırdığı bölgede ekipler çalışmalarını sürdürüyor.

Mengen-Pazarköy yolunda ulaşım su taşkını nedeniyle kontrollü sağlanıyor

Mengen-Pazarköy yolunda ulaşım su taşkını nedeniyle kontrollü sağlanıyor

Mengen-Pazarköy yolunda ulaşım su taşkını nedeniyle kontrollü sağlanıyor

Mengen-Pazarköy yolunda ulaşım su taşkını nedeniyle kontrollü sağlanıyor

Mengen-Pazarköy yolunda ulaşım su taşkını nedeniyle kontrollü sağlanıyor

Mengen-Pazarköy yolunda ulaşım su taşkını nedeniyle kontrollü sağlanıyor

Mengen-Pazarköy yolunda ulaşım su taşkını nedeniyle kontrollü sağlanıyor

Mengen-Pazarköy yolunda ulaşım su taşkını nedeniyle kontrollü sağlanıyor

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ

Bolu Namaz Vakitleri 28 Haziran Salı

İmsak
03:19
Sabah
05:18
Öğle
13:02
İkindi
17:01
Akşam
20:36
Yatsı
22:26
Bolu ECZANELER
Bolu ATM’LER

İlginizi Çekebilir

“Birbirimize kadın olarak aşık olduk, şimdi karı kocayız”

“Birbirimize kadın olarak aşık olduk, şimdi karı kocayız”

Mia Khalifa ne kadar acımasız olabileceğini anlattı!

Mia Khalifa ne kadar acımasız olabileceğini anlattı!

Arabasında klima kullanmak istemeyenler ancak sıcaktan da kurtulmak isteyenlere alternatif öneriler

Arabasında klima kullanmak istemeyenler ancak sıcaktan da kurtulmak isteyenlere alternatif öneriler

Sokakta sütyenini çıkarttı, bebeğini emzirdi! Tepki görünce...

Sokakta sütyenini çıkarttı, bebeğini emzirdi! Tepki görünce...

Nişanda ilginç dans! "O etek boyuyla iyi cesaret"

Nişanda ilginç dans! "O etek boyuyla iyi cesaret"

Nişandan düğüne kadar her türlü davette gözleri üstünüze çevirtecek elbise modelleri

Nişandan düğüne kadar her türlü davette gözleri üstünüze çevirtecek elbise modelleri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.