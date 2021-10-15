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Merhamet ve Emek Ödülleri'nde 14 iyiliksevere plaket verildi

15.10.2021 22:26 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Merhamet ve Emek Ödülleri'nde 14 iyiliksevere plaket verildi

Başkent Postası gazetesi tarafından, yaptıkları iyiliklerle öne çıkan kişilere verilen "Merhamet ve Emek Ödülleri" üçüncü kez sahiplerini buldu.

Bir otelde düzenlenen ve semazen gösterisiyle başlayan törenin açılışında konuşan Başkent Postası gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Seyfi Uzunkök, amaçlarının vicdanı ödüllendirmek olduğunu söyledi.

Uzunkök, "Ne zaman ki vicdanlı insanların sayısını artırabilirsek, o zaman ülkede savcıya, hakime, polise, bekçiye ihtiyaç olmaz. Enerjimizi sadece üretime veririz." dedi.

Törende ilk ödül, Antalya'nın Manavgat ilçesinde, bu yaz çıkan yangına müdahale ederken arazözü ile alevlerin arasında kalan orman işçisi Özgür Şimşek'e verildi. Şimşek'in araçtan çıkmasını söyleyen arkadaşlarına telsizden "Araçtan çıkamam, 80 milyonun bu araçta hakkı var." anonsu akıllarda yer etmişti.

İkinci ödülün sahibi ise yine Manavgat'taki yangının 3'üncü gününde dumandan etkilenerek bayılan Alman vatandaşına olay yerinde ilk müdahaleyi yapan orman işçisi Ali Karaoğlan'ın oldu.

Ödülü alan Karaoğlan, hayatını kurtardığı Alman vatandaşın hastaneden taburcu olduktan sonra kendisini ziyaret ettiğini belirterek, "Yeşil vatan için her zaman buradayız." dedi.

Kastamonu'da yaptığı günlük rutin temizlik çalışması esnasında bulduğu cüzdanı yetkililere bildirerek sahibini bulup teslim eden Kastamonu Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü personeli Remzi Karın ise üçüncü ödüle layık görüldü.

14 iyilikseverin plaketle ödüllendirildiği törene, Doğru Yol Partisi Genel Başkanı Çetin Özaçıkgöz, Gelecek Partisi Genel Başkan Yardımcısı Selçuk Özdağ, İYİ Parti Seçim İşleri Başkan Yardımcısı Burcu Akçaru ve Ankara Büyükşehir Belediyesi Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Dairesi Koordinatörü Volkan Memduh Gültekin de katıldı.

Merhamet ve Emek Ödülleri'nde 14 iyiliksevere plaket verildi

Merhamet ve Emek Ödülleri'nde 14 iyiliksevere plaket verildi

Merhamet ve Emek Ödülleri'nde 14 iyiliksevere plaket verildi

Merhamet ve Emek Ödülleri'nde 14 iyiliksevere plaket verildi

Merhamet ve Emek Ödülleri'nde 14 iyiliksevere plaket verildi

Merhamet ve Emek Ödülleri'nde 14 iyiliksevere plaket verildi

Merhamet ve Emek Ödülleri'nde 14 iyiliksevere plaket verildi

Merhamet ve Emek Ödülleri'nde 14 iyiliksevere plaket verildi
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