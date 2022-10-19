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Meriç Nehri'ne kurulan santralde aralık itibarıyla elektrik üretilmesi hedefleniyor

19.10.2022 15:51 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Edirne Valisi H. Kürşat Kırbıyık: - "Hedefimiz, kasım ayı sonunda imalatın büyük oranda bitmesi. Aralık ayı başıyla da burada enerji üretimine başlamayı düşünüyoruz"

EDİRNE (AA) - Edirne'de, Meriç Nehri'nden enerji üretiminin sağlanacağı "Arşimet Burgu Türbinli Hidroelektrik Santrali"nde yıl sonu itibarıyla elektrik üretimine başlanması planlanıyor.

Edirne Valiliği Çevre Koruma Vakfı tarafından gerçekleştirilen proje kapsamında, nehir yatağındaki kazı çalışmaları ve santral inşaatında yapım faaliyetlerinin büyük bölümü tamamlandı.

Yılda 14 milyon 300 bin kilovatsaat elektrik üretiminin öngörüldüğü projede, nehrin iki kıyısı arasına 70'er metrelik 3 lastik savak konulacak. Meriç Nehri üzerine kurulacak lastik savaklı baraj, kendi kategorisinde dünyanın en büyük projelerinden biri olacak.

Edirne Valisi H. Kürşat Kırbıyık, beraberindeki muhtar heyetiyle santral şantiyesinde incelemede bulundu.

Vali Kırbıyık, gazetecilere yaptığı açıklamada, projede büyük ilerleme kaydedildiğini söyledi.

İmalat aşamasında sona doğru gelindiğini ifade eden Kırbıyık, "Hedefimiz, kasım ayı sonunda imalatın büyük oranda bitmesi. Aralık ayı başıyla da burada enerji üretimine başlamayı düşünüyoruz. Bir yandan inşaat çalışmalarımız devam ediyor, öbür taraftan ilgili kurumlar nezdinde enerji bağlantıları ve diğer işlemler devam ediyor. Bütün hızımızla, işlerimizi planlandığı ölçüde hızlı bir şekilde tamamlamaya çalışıyoruz." dedi.

Kırbıyık, proje kapsamında nehir yatağında oluşturulacak savağın 4 metre yüksekliğinde olacağını belirterek şunları kaydetti:

"4 metre yükseltiyle beraber su, nehrin sol tarafından santrale girecek ve 14 burguyu çevirerek enerji üretimi sağlayacağız. Bağlantı noktamızda en yakın trafoya götürerek bunu değerlendireceğiz. Burayı Millet Bahçesi projesiyle beraber düşünmek lazım. Sağlı sollu iki taraf da projenin içerisinde. Yürüyüş yollarıyla, rekreasyon alanlarıyla dört dörtlük bir yapı olacak. Hakikaten, şehirde insanların gezebilecekleri... Bazen şu cümleyi çok duyuyoruz; 'Bizim hatıralarımız var'. Muhakkak bizim hatıralarımız var ama gelecek nesillerin de hatıralarının olması lazım. Onların da kendilerine göre gelecekleri olmalı ve hatıralar biriktirmeleri lazım."

Proje yetkilisi Ali Eraslan ise tesisin yüzde 100 ekolojik olduğunu ve sıfır karbon salımıyla çalışacağını aktardı.

İddialı bir projenin hayata geçirildiğini anlatan Eraslan, "Edirne'de yaklaşık 6 bin hanenin elektriğini üretebilecek, 14 burgunun çalıştığı bir senaryoyla alanında dünyanın en büyüğünü inşa ediyoruz." diye konuştu.

Meriç Nehri'ne kurulan santralde aralık itibarıyla elektrik üretilmesi hedefleniyor

- Edirne Valisi H. Kürşat Kırbıyık: - "Hedefimiz, kasım ayı sonunda imalatın büyük oranda bitmesi. Aralık ayı başıyla da burada enerji üretimine başlamayı düşünüyoruz"

Meriç Nehri'ne kurulan santralde aralık itibarıyla elektrik üretilmesi hedefleniyor

Meriç Nehri'ne kurulan santralde aralık itibarıyla elektrik üretilmesi hedefleniyor

Meriç Nehri'ne kurulan santralde aralık itibarıyla elektrik üretilmesi hedefleniyor

Meriç Nehri'ne kurulan santralde aralık itibarıyla elektrik üretilmesi hedefleniyor

Meriç Nehri'ne kurulan santralde aralık itibarıyla elektrik üretilmesi hedefleniyor

Meriç Nehri'ne kurulan santralde aralık itibarıyla elektrik üretilmesi hedefleniyor

Meriç Nehri'ne kurulan santralde aralık itibarıyla elektrik üretilmesi hedefleniyor

Meriç Nehri'ne kurulan santralde aralık itibarıyla elektrik üretilmesi hedefleniyor

Meriç Nehri'ne kurulan santralde aralık itibarıyla elektrik üretilmesi hedefleniyor

Meriç Nehri'ne kurulan santralde aralık itibarıyla elektrik üretilmesi hedefleniyor

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Anahtar Kelimeler:
Meriç Nehri elektrik enerjisi

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