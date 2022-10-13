YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Mersin
  4. Mersin Devlet Opera ve Balesi yeni sezonu konserle açtı

Mersin Devlet Opera ve Balesi yeni sezonu konserle açtı

13.10.2022 22:26 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Mersin Devlet Opera ve Balesi yeni sezonu konserle açtı

MERSİN (AA) - Mersin Devlet Opera ve Balesi (MDOB), yeni sezonuna konserle başladı.

Mersin Kültür Merkezi Opera Sahnesi'nde, orkestra şefliğini Rustam Rahmedov'un yaptığı konserde, opera sanatçısı ve tenor Hakan Aysev sahne aldı.

Aysev'in yanı sıra konserde, MDOB orkestrası ile sanatçılar Şebnem Ağrıdağ Kışlalı, Nihan Çetin Aydın, Bülent Bezdüz, Murat Güney ve Zafer Erdaş da performans sergiledi.

Mersin Devlet Opera ve Balesi yeni sezonu konserle açtı

Mersin Devlet Opera ve Balesi yeni sezonu konserle açtı

Mersin Devlet Opera ve Balesi yeni sezonu konserle açtı

Mersin Devlet Opera ve Balesi yeni sezonu konserle açtı

Mersin Devlet Opera ve Balesi yeni sezonu konserle açtı

Mersin Devlet Opera ve Balesi yeni sezonu konserle açtı

Mersin Devlet Opera ve Balesi yeni sezonu konserle açtı

Mersin Devlet Opera ve Balesi yeni sezonu konserle açtı

Mersin Devlet Opera ve Balesi yeni sezonu konserle açtı

Mersin Devlet Opera ve Balesi yeni sezonu konserle açtı

Mersin Devlet Opera ve Balesi yeni sezonu konserle açtı

Mersin Devlet Opera ve Balesi yeni sezonu konserle açtı

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Anahtar Kelimeler:
Mersin Hakan Aysev yeni sezon

Mersin Namaz Vakitleri 13 Ekim Perşembe

İmsak
05:21
Sabah
06:40
Öğle
12:33
İkindi
15:44
Akşam
18:16
Yatsı
19:30
Mersin ECZANELER
Mersin ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Her seferinde mükemmel pilavı tutturmanın doğru yolu

Her seferinde mükemmel pilavı tutturmanın doğru yolu

Balla karıştırıp kaşık kaşık tüketin: İyileştirici etkisi dudak uçuklatıyor

Balla karıştırıp kaşık kaşık tüketin: İyileştirici etkisi dudak uçuklatıyor

Beyler parfümünüzü yenilemenin tam zamanı! Kadınlar bu kokulara âşık oluyor

Beyler parfümünüzü yenilemenin tam zamanı! Kadınlar bu kokulara âşık oluyor

Soğanları sadece bu şekilde uzun süre taze tutabilirsiniz

Soğanları sadece bu şekilde uzun süre taze tutabilirsiniz

Doktorun korkunç hatası onu bu hale getirdi! Ölümle karşı karşıya

Doktorun korkunç hatası onu bu hale getirdi! Ölümle karşı karşıya

Gören herkes almak istiyor, bir kez kullanan elinden düşürmüyor!

Gören herkes almak istiyor, bir kez kullanan elinden düşürmüyor!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.