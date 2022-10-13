Aysev'in yanı sıra konserde, MDOB orkestrası ile sanatçılar Şebnem Ağrıdağ Kışlalı, Nihan Çetin Aydın, Bülent Bezdüz, Murat Güney ve Zafer Erdaş da performans sergiledi.

Mersin Devlet Opera ve Balesi yeni sezonu konserle açtı

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