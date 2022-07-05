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Mersin sahillerinde sıcak hava yoğunluğu

05.07.2022 13:57 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Mersin sahillerinde sıcak hava yoğunluğu

MERSİN (AA) - Mersin'de etkili olan sıcak hava nedeniyle vatandaşlar ve turistler, sahillerde vakit geçirmeyi tercih etti.

Havanın 30, deniz suyu sıcaklığının 27 derece ölçüldüğü kentte, serinlemek isteyenler Erdemli ilçesinde UNESCO Dünya Geçici Miras Listesi'nde yer alan Kızkalesi'ne gitti.

Sahillere gelenlerden bazıları plaj şemsiyelerinin altında oturdu, bazıları ise güneşlendi.

Denize girerek Akdeniz'in serin sularının tadını çıkaran ailelerden bazıları da sahilde çocuklarıyla oyun oynadı.

Mersin sahillerinde sıcak hava yoğunluğu

Mersin sahillerinde sıcak hava yoğunluğu

Mersin sahillerinde sıcak hava yoğunluğu

Mersin sahillerinde sıcak hava yoğunluğu

Mersin sahillerinde sıcak hava yoğunluğu

Mersin sahillerinde sıcak hava yoğunluğu

Mersin sahillerinde sıcak hava yoğunluğu

Mersin sahillerinde sıcak hava yoğunluğu

Mersin sahillerinde sıcak hava yoğunluğu

Mersin sahillerinde sıcak hava yoğunluğu

Mersin sahillerinde sıcak hava yoğunluğu

Mersin sahillerinde sıcak hava yoğunluğu

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Mersin kızkalesi

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Sabah
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