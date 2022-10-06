YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Mersin
  4. Mersin Valisi Pehlivan'dan şehit Sedat Gezer'in oğluna doğum günü sürprizi

Mersin Valisi Pehlivan'dan şehit Sedat Gezer'in oğluna doğum günü sürprizi

06.10.2022 23:46 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Mersin Valisi Pehlivan'dan şehit Sedat Gezer'in oğluna doğum günü sürprizi

MERSİN (AA) - Mersin Valisi Ali Hamza Pehlivan, Mezitli ilçesindeki polisevine düzenlenen terör saldırısında şehit olan polis memuru Sedat Gezer'in oğluna doğum günü sürprizi yaptı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Pehlivan, eşi Yıldız Pehlivan ile 26 Eylül'de Mezitli'deki polisevine yönelik saldırıda şehit olan Sedat Gezer'in ailesini ziyaret etti.

Şehidin eşi Medine Gezer ile görüşerek oğlu Ahmet Yağız'ın doğum gününü kutlayan Pehlivan, Ahmet Yağız ve şehidin kızı Melis Doğa'ya çeşitli hediyeler verdi.

Pehlivan, aynı saldırıda yaralanan ve Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde tedavisine devam edilen Mersin Polisevi Koruma Büro Amirliği'nde görevli polis memuru Abdulkadir Öztürk'ü ziyaret etti.

Burada Öztürk ve ailesiyle görüşen Pehlivan, geçmiş olsun dileğinde bulundu. Pehlivan, bugün bir ameliyat daha geçiren Öztürk'ün durumu hakkında Prof. Dr. Meltem Nass Duce'den bilgi aldı.

Mersin'de iki kadın terörist tarafından 26 Eylül'de polisevine düzenlenen saldırıda polis memuru Sedat Gezer şehit olmuş, meslektaşı Abdulkadir Öztürk yaralanmıştı. Kurşun isabet eden bir kadın ile yüksekten atlayan 2 kişinin yaralandığı saldırıyı gerçekleştiren teröristler, üzerlerindeki patlayıcıyı infilak ettirmeleri sonucu ölmüştü.

Mersin Valisi Pehlivan'dan şehit Sedat Gezer'in oğluna doğum günü sürprizi

Mersin Valisi Pehlivan'dan şehit Sedat Gezer'in oğluna doğum günü sürprizi

Mersin Valisi Pehlivan'dan şehit Sedat Gezer'in oğluna doğum günü sürprizi

Mersin Valisi Pehlivan'dan şehit Sedat Gezer'in oğluna doğum günü sürprizi

Mersin Valisi Pehlivan'dan şehit Sedat Gezer'in oğluna doğum günü sürprizi

Mersin Valisi Pehlivan'dan şehit Sedat Gezer'in oğluna doğum günü sürprizi

Mersin Valisi Pehlivan'dan şehit Sedat Gezer'in oğluna doğum günü sürprizi

Mersin Valisi Pehlivan'dan şehit Sedat Gezer'in oğluna doğum günü sürprizi

Mersin Valisi Pehlivan'dan terör saldırısında yaralanan polise ziyaret

Mersin Valisi Pehlivan'dan terör saldırısında yaralanan polise ziyaret

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Anahtar Kelimeler:
şehit terör saldırısı Ali Hamza Pehlivan doğum günü

Mersin Namaz Vakitleri 7 Ekim Cuma

İmsak
05:16
Sabah
06:35
Öğle
12:34
İkindi
15:50
Akşam
18:24
Yatsı
19:38
Mersin ECZANELER
Mersin ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Bunu yemekten vazgeçin! Sakat bırakabilir hatta öldürebilir!

Bunu yemekten vazgeçin! Sakat bırakabilir hatta öldürebilir!

Her gün yumurta yerseniz ne olur? Bildiğiniz gibi değil

Her gün yumurta yerseniz ne olur? Bildiğiniz gibi değil

Viral oldu! TikTok kullanıcıları bunu konuşuyor... O sorunu anında çözüyor

Viral oldu! TikTok kullanıcıları bunu konuşuyor... O sorunu anında çözüyor

Karabiberi, tuz ve limonla karıştırın! Olacaklara inanamayacaksınız

Karabiberi, tuz ve limonla karıştırın! Olacaklara inanamayacaksınız

Trump'a dair ilginç detaylar: Tuvaletleri bile tıkamış!

Trump'a dair ilginç detaylar: Tuvaletleri bile tıkamış!

Ön satıştaki iPhone 14 serisini tercih etmek için 7 neden!

Ön satıştaki iPhone 14 serisini tercih etmek için 7 neden!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.