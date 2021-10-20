YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Mersin
  4. Mersin'de 22 dönümlük araziye işlenen Türk bayrağı esnafın desteğiyle boyanıyor

Mersin'de 22 dönümlük araziye işlenen Türk bayrağı esnafın desteğiyle boyanıyor

20.10.2021 13:56 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Mersin'de 22 dönümlük araziye işlenen Türk bayrağı esnafın desteğiyle boyanıyor

MERSİN (AA) - Mersin'in Mut ilçesinde 22 dönümlük araziye işlenen Türk bayrağının renginin yenilenmesi için boyama çalışması başlatıldı.

Kelceköy Mahallesi Sarıtaş mevkisindeki arazide bulunan Türk bayrağının renginin solması nedeniyle 6 Ekim'de başlatılan çalışmalar, Mut Belediyesi ve gönüllü esnafın desteğiyle yürütülüyor.

Türk bayrağını boyama çalışmalarının ay sonunda tamamlanması planlanıyor.

Mut Belediye Başkanı Volkan Şeker, yazılı açıklamasında, bayrağa sahip çıktıklarını belirterek, "22 dönümlük büyüklüğüyle dünya rekorunu elinde bulunduran, zemine işlenmiş en büyük Türk bayrağımızı ilçemizde sergiliyoruz. Türk bayrağımızı boyamaya başladık. Bu gayretimize ilçe esnafımız kayıtsız kalmayarak boyama çalışmalarına katkı verdi. Bu hizmete el ve gönül veren, destek olan bütün hemşerilerimize teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

Mersin'de 22 dönümlük araziye işlenen Türk bayrağı esnafın desteğiyle boyanıyor

Mersin'de 22 dönümlük araziye işlenen Türk bayrağı esnafın desteğiyle boyanıyor

Mersin'de 22 dönümlük araziye işlenen Türk bayrağı esnafın desteğiyle boyanıyor

Mersin'de 22 dönümlük araziye işlenen Türk bayrağı esnafın desteğiyle boyanıyor

Mersin'de 22 dönümlük araziye işlenen Türk bayrağı esnafın desteğiyle boyanıyor

Mersin'de 22 dönümlük araziye işlenen Türk bayrağı esnafın desteğiyle boyanıyor

Mersin'de 22 dönümlük araziye işlenen Türk bayrağı esnafın desteğiyle boyanıyor

Mersin'de 22 dönümlük araziye işlenen Türk bayrağı esnafın desteğiyle boyanıyor

Mersin'de 22 dönümlük araziye işlenen Türk bayrağı esnafın desteğiyle boyanıyor

Mersin'de 22 dönümlük araziye işlenen Türk bayrağı esnafın desteğiyle boyanıyor
ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Anahtar Kelimeler:
Mersin

Mersin Namaz Vakitleri 20 Ekim Çarşamba

İmsak
05:27
Sabah
06:46
Öğle
12:31
İkindi
15:37
Akşam
18:06
Yatsı
19:21

Mersin Nöbetçi Eczaneler20 Ekim Çarşamba

Atasoy Eczanesi
Akdeniz
Atasoy Eczanesi
Akdeniz
Atasoy Eczanesi
Akdeniz
Tümünü Göster
Mersin ECZANELER
Mersin ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Merakla beklenen telefon tanıtıldı! İşte fiyatı

Merakla beklenen telefon tanıtıldı! İşte fiyatı

Konya'da traktörden düşen çocuk hayatını kaybetti

Konya'da traktörden düşen çocuk hayatını kaybetti

2020’nin en çok tartışılan filmleri

2020’nin en çok tartışılan filmleri

Samsunspor'un efsane futbolcusu ve eski başkanı Emin Kar, son yolculuğuna uğurlandı

Samsunspor'un efsane futbolcusu ve eski başkanı Emin Kar, son yolculuğuna uğurlandı

Adana'da devletin zarara uğratılmasıyla ilgili gözaltına alınan 87 zanlıdan 8'i tutuklandı

Adana'da devletin zarara uğratılmasıyla ilgili gözaltına alınan 87 zanlıdan 8'i tutuklandı

Manisa'da şehre inen yaralı yılkı atları, tedavi altına alındı

Manisa'da şehre inen yaralı yılkı atları, tedavi altına alındı

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.