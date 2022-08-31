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Mersin'de alternatif ürün olması amacıyla Peru elması yetiştiriliyor

31.08.2022 12:06 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Erdemli Tarım ve Orman Müdürü Mesut Yıldız: - "Açık alanların, atıl arazilerin değerlendirilmesinde ejder meyvesine ve Hint incirine alternatif olarak bu ürünün yaygınlaştırılmasını destekliyoruz"

MERSİN (AA) - Mersin'in Erdemli ilçesinde bir çiftçi, ejder meyvesine ve Hint incirine alternatif olması için Peru elması yetiştiriciliğine başladı.

İlçede çiftçilik yapan Arif Doğan, genelde Güney Amerika'da yetiştirilen ve ejder meyvesine benzerliğiyle bilinen Peru elması üretti.

İlçe Tarım ve Orman Müdürü Mesut Yıldız, saksıya ektiği kaktüslerden ilk meyvelerini toplayan çiftçiyi ziyaret etti.

Yıldız, gazetecilere, alternatif tarım ürünlerinin yaygınlaşmasını önemsediklerini söyledi.

Çiftçi tarafından saksıda ve açık alanda yetiştirilen Peru elmasından güzel verim alındığını aktaran Yıldız, bu ürünün ejder meyvesi ile Hint incirine alternatif olabileceğini belirtti.

Ürünün hasadının diğer kaktüs meyvelerine göre daha kolay olduğunu ifade eden Yıldız, şöyle konuştu:

"Hint incirinde meyveler çok dikenli oluyor, hasatta bazı sıkıntılar yaşanabiliyor. Peru elmasının deneme ekiminde 2 çeşit var. Biri dikenli ama dikenler sadece anaç gövdede, meyvede yok. Dolayısıyla hasadı kolay ve zahmetsiz olacak. Meyve aroma olarak Hint incirine göre daha lezzetli. Çekirdeği var ama tüketim esnasında onu hissedemiyorsunuz. Bu meyve dondurma yapımında da çokça kullanılıyor. Ejder meyvesiyle kıyaslayacak olursak da ejder meyvesi örtü altına gereksinim duyuyor. Peru elmasında ise üreticimizin açıkta yaptığı denemede güzel verim aldığı görülüyor."

Meyvenin üretiminin yaygınlaşmasını hedeflediklerini aktaran Yıldız, "Peru elmasının örtü altında da denemesi yapılıyor. Açık alanların, atıl arazilerin değerlendirilmesinde ejder meyvesine ve Hint incirine alternatif olarak bu ürünün yaygınlaştırılmasını destekliyoruz. Teknik konularda üreticimize destek vereceğiz. İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü bünyesinde bir fidanlığımız var. Bu fidanlıkta Peru elmasıyla ilgili deneme parseli kurma projemiz var." diye konuştu.

Üretici Arif Doğan da hem açıkta hem de örtü altında Peru elmasını yetiştirmeyi denediğini söyledi.

Açık alandaki denemede bir ağacın yaklaşık 30 meyve verdiğini ifade eden Doğan, şunları kaydetti:

"İlaç istemiyor, bakımı çok kolay, ayrıca saksı süsü olarak da kullanılıyor. Peru elması Avrupa'da özellikle dondurma yapımında çokça kullanılıyor. Tarım ve Orman Müdürlüğümüzle teknik çalışmalarını, deneme üretimlerimizi yapıyoruz. İnşallah meyveyi alternatif ürün olarak yaygınlaştıracağız."

Mersin'de alternatif ürün olması amacıyla Peru elması yetiştiriliyor

- Erdemli Tarım ve Orman Müdürü Mesut Yıldız: - "Açık alanların, atıl arazilerin değerlendirilmesinde ejder meyvesine ve Hint incirine alternatif olarak bu ürünün yaygınlaştırılmasını destekliyoruz"

Mersin'de alternatif ürün olması amacıyla Peru elması yetiştiriliyor

Mersin'de alternatif ürün olması amacıyla Peru elması yetiştiriliyor

Mersin'de alternatif ürün olması amacıyla Peru elması yetiştiriliyor

Mersin'de alternatif ürün olması amacıyla Peru elması yetiştiriliyor

Mersin'de alternatif ürün olması amacıyla Peru elması yetiştiriliyor

Mersin'de alternatif ürün olması amacıyla Peru elması yetiştiriliyor

Mersin'de alternatif ürün olması amacıyla Peru elması yetiştiriliyor

Mersin'de alternatif ürün olması amacıyla Peru elması yetiştiriliyor

Mersin'de alternatif ürün olması amacıyla Peru elması yetiştiriliyor

Mersin'de alternatif ürün olması amacıyla Peru elması yetiştiriliyor

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