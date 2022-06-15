Mersin'de aslan balığı tadım etkinliği yapıldı

MERSİN (AA) - Mersin Deniz Ticaret Odasında aslan balığı tadım etkinliği düzenlendi

Mersin Deniz Ticaret Odası ve Slow Fish Mersin Platformu iş birliğinde, yerel türler üzerinde oluşan baskıyı rahatlatmak, tüketilmesinde fayda bulunan türler hakkında farkındalık oluşturmak ve tüketimini teşvik etmek amacıyla dikenleri zehirli olan ve dikenleri temizlendikten sonra tüketilebilen buharda pişirilmiş aslan balığı katılımcıların beğenisine sunuldu.

Mersin Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi İşleme Teknolojisi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Deniz Ayas, tehlikeli türlerin insan tüketimiyle dengelenebileceğini düşündüklerini belirtti.

Aslan balıklarının Kızıldeniz'den Türkiye'nin denizlerine geldiğini ve ülke kıyılarında popülasyon kurduklarını ifade eden Ayas, "Bu etkinlikte bu balıkların tüketimi konu ediliyor. Bugün aslan balığının sunumları yapılıyor, insanlar tadıyor. Bu türü doğada tüketen başka bir tür olmadığı için, aslında biz burada insanın tüketimiyle popülasyonunun ekosistemde dengelenebileceğini düşünüyoruz."

Mersin Deniz Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Cihat Lokmanoğlu da yenilebilir türlerin ülke ekonomisine katkı verdiğini belirtti.

Doğu Akdeniz'in fazla balık türü barındırmadığını ifade eden Lokmacıoğlu, şunları söyledi:

"İstilacı balıklar, bizim lokal balıklarımızı tüketiyor. Korkunç bir şekilde ürüyorlar. Üremeyi önlemek için elimizden geleni yapıyoruz. Aslan balığı yenilebilirse ekonomiye katkısı olur. Ben yedim çok lezzetliydi. Bu türleri ekonomiye kazandırırsak hem bu türleri azaltmış oluruz, hem kendi balıklarımızı korumuş oluruz."

Slow Fish Mersin ekibi sözcüsü Ezgi Biçer Uçar da 2022 yılı eylem planı kapsamında istilacı türlerle mücadeleyi temel aldıklarını bildirdi.

Etkinlikte ayrıca Silifke ilçesine bağlı Akkum Mahallesi'nde gerçekleştirilen dalış etkinliğinde toplanan uzun dikenli deniz kestaneleri de sergilendi.