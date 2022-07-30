Mersin'de çeltik tarlası yabani otlara karşı dron ile ilaçlandı

MERSİN (AA) - Silifke ilçesinde, bir üretici çeltik tarlasını yabani otlara karşı dron ile ilaçlıyor.

Üretici Nevzat Şahin, Kurutuluş Mahallesi'ndeki 60 dönümlük çeltik tarlasını yabani otlara karşı korumak için çalışma başlattı.

Şahin, AA muhabirine, dron ile ilaçlamanın bitkiye zarar vermeden yapıldığını belirtti.

Bu yöntemle daha etkin ilaçlama yapıldığını aktaran Şahin, "Önceden insan gücüyle ilaçlama yapıyorduk, sonra traktöre çevirdik. Traktörle daha zor ve maliyetli oluyordu. Şimdi dron ile daha sağlıklı, verimli ve etkili bir ilaçlama sistemi uyguladık. Traktörle ilaçlama yaptığımız zaman traktör mecburen geçtiği yerlerdeki çeltiği çiğniyordu ve bize de ürün kaybı yaşattırıyordu." diye konuştu.

Dron pilotu Turhan Kaplan da ilçede dron ile birçok tarlada ilaçlama yaptıklarını söyledi.

Çiftçilerin bu durumdan memnun olduğunu ifade eden Kaplan, dronla yaklaşık bir saatte 60 dekarlık arazinin ilaçlamasının yapılabildiğini kaydetti.