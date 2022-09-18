Mersin'de deniz kaplumbağalarının yuva yaptığı kumsal temizlendi

MERSİN (AA) - Mersin'in Silifke ilçesinde, caretta caretta ve yeşil deniz kaplumbağası yuvalarının olduğu kumsal atıklardan arındırıldı.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığının "Göksu Deltası Özel Çevre Koruma Bölgesi Kaplumbağaları Koruma ve İzleme Projesi" kapsamında Kum Mahallesi sahilinde çevre etkinliği düzenlendi.

ODTÜ Deniz Bilimleri Enstitüsü öncülüğündeki etkinlikte enstitü görevlileri, Akkuyu Nükleer Güç Santrali (NGS) çalışanları, sivil toplum kuruluşlarının üyeleri ve vatandaşlar, yeşil deniz kaplumbağaları ve caretta caretta yuvalarının etrafını temizledi.

Katılımcılar, kumsaldaki atıkları poşetlere koyup bölge dışındaki çöp konteynerlerine taşıdı.

ODTÜ Deniz Bilimleri Enstitüsü'nde görevli proje koordinatörü Dr. Mustafa Korkmaz, AA muhabirine, proje kapsamında Göksu Deltası'ndaki doğal yaşamın korunmaya çalışıldığını söyledi.

Deltanın, farklı türdeki canlılara ev sahipliği yaptığını belirten Korkmaz, "Göksu Deltası hem sağladığı ekosistem hizmetleri hem de biyoçeşitliliğe katkısından dolayı çok önemli bir sulak alan. Burası kuşlar için üreme ve göç alanı. Aynı zamanda da deniz kaplumbağalarının yuvalama alanlarından birisi. Kumsalda yaklaşık 80 deniz kaplumbağası yuvası var. Bu yuvalardan yaklaşık 4 bin yavru denizle buluştu. Ekibimizle onları korumaya çalıştık." ifadelerini kullandı.