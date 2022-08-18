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Mersin'de dikenli incirin hasadı sürüyor

18.08.2022 11:27 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Çiftçi Veli Çetin: - "Dikenli incirin toplanması biraz zahmetli. Sabah erken toplamazsan bunun dikenleri uçar ve batar. Onun için erken saatlerde topluyoruz"

MERSİN (AA) - Mersin'de doğada kendiliğinden de yetişebilen ve dikenleri nedeniyle toplanması özel çaba gerektiren "dikenli incir"de hasat mesaisi günün ilk ışıklarıyla başlıyor.

Halk arasında "kaynana dili" başta olmak üzere "Frenk yemişi", "Hint inciri" ve "tahta inciri" olarak da adlandırılan türde, hasat sürüyor.

Dikenli olması nedeniyle toplama aşamasında özel dikkat gerektiren meyve türü, demir maşalar yardımıyla hasat edilerek kilogramı 10 liradan satılıyor.

Meyvenin tarıma elverişli olmayan taşlı ve kayalık alanlarda dahi kendiliğinden yetişebilmesi, su, gübre ve ilaç gibi özel bakım gerektirmemesi, çiftçileri memnun ediyor.

Sert dikenleri nedeniyle geçmişte bahçelerin çevresine "çit" olarak dikilen, meyvesine ilginin artmasıyla bazı bölgelerde üretimine de başlanan dikenli incirden, bu yıl kent genelinde 27 bin ton verim alınması hedefleniyor.

- Bu yıl verim yüksek

Silifke ilçesi Tosmurlu Mahallesi'nde çiftçilik yapan Veli Çetin, gazetecilere, dikenli incirde bu yıl verimin yüksek olduğunu söyledi.

Günün ilk ışıklarıyla hasat yaptıklarını belirten Çetin, şunları kaydetti:

"Dikenli incirin toplanması biraz zahmetli. Sabah erken toplamazsan bunun dikenleri uçar ve batar. Onun için erken saatlerde topluyoruz. Meyveyi dikenli olan kabuğundan ayırması da zahmetli. Dalından topladığın meyveyi bir leğene döküp yıkayacaksın. Sonrasında dikenleri suda gidiyor. Ardından baş tarafı kesilerek meyvenin içi çıkarılıyor."

Mersin'de dikenli incirin hasadı sürüyor

- Çiftçi Veli Çetin: - "Dikenli incirin toplanması biraz zahmetli. Sabah erken toplamazsan bunun dikenleri uçar ve batar. Onun için erken saatlerde topluyoruz"

Mersin'de dikenli incirin hasadı sürüyor

Mersin'de dikenli incirin hasadı sürüyor

Mersin'de dikenli incirin hasadı sürüyor

Mersin'de dikenli incirin hasadı sürüyor

Mersin'de dikenli incirin hasadı sürüyor

Mersin'de dikenli incirin hasadı sürüyor

Mersin'de dikenli incirin hasadı sürüyor

Mersin'de dikenli incirin hasadı sürüyor

Mersin'de dikenli incirin hasadı sürüyor

Mersin'de dikenli incirin hasadı sürüyor

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Mersin rekolte dikenli incir hasat kaynana dili

Mersin Namaz Vakitleri 18 Ağustos Perşembe

İmsak
04:26
Sabah
05:54
Öğle
12:50
İkindi
16:34
Akşam
19:37
Yatsı
20:59
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