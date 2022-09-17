YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Mersin
  4. Mersin'de Dünya Temizlik Günü'nde atıklar geri dönüşüme kazandırıldı

Mersin'de Dünya Temizlik Günü'nde atıklar geri dönüşüme kazandırıldı

17.09.2022 16:26 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Mersin'de Dünya Temizlik Günü'nde atıklar geri dönüşüme kazandırıldı

MERSİN (AA) - Yenişehir ilçesinde, Dünya Temizlik Günü kapsamında düzenlenen etkinlikte toplanan atıklar, ayrıştırılarak geri dönüşüme kazandırıldı.

Yenişehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Emirler Mahallesi'ndeki Gelincik Tepesi'nde çevre temizliği etkinliği yapıldı.

Etkinliğe, çeşitli sivil toplum kuruluşları ile öğrenciler de katıldı.

Katılımcılar, doğaya atılan çöpleri toplayarak türlerine göre ayrıştırdı. Poşetlere doldurulan atıklar, daha sonra kamyonlara yüklendi.

Atıklar, Sıfır Atık Projesi kapsamında geri dönüşüme kazandırıldı.

Etkinliğe katılan Uluslararası Genç Liderler Ve Girişimciler Derneği (JCI) Mersin Temsilcisi Hacı Kardaş, çevre temizliği yaparak farkındalık oluşturmaya çalıştıklarını belirtti.

Mersin'de Dünya Temizlik Günü'nde atıklar geri dönüşüme kazandırıldı

Mersin'de Dünya Temizlik Günü'nde atıklar geri dönüşüme kazandırıldı

Mersin'de Dünya Temizlik Günü'nde atıklar geri dönüşüme kazandırıldı

Mersin'de Dünya Temizlik Günü'nde atıklar geri dönüşüme kazandırıldı

Mersin'de Dünya Temizlik Günü'nde atıklar geri dönüşüme kazandırıldı

Mersin'de Dünya Temizlik Günü'nde atıklar geri dönüşüme kazandırıldı

Mersin'de Dünya Temizlik Günü'nde atıklar geri dönüşüme kazandırıldı

Mersin'de Dünya Temizlik Günü'nde atıklar geri dönüşüme kazandırıldı

Mersin'de Dünya Temizlik Günü'nde atıklar geri dönüşüme kazandırıldı

Mersin'de Dünya Temizlik Günü'nde atıklar geri dönüşüme kazandırıldı

Mersin'de Dünya Temizlik Günü'nde atıklar geri dönüşüme kazandırıldı

Mersin'de Dünya Temizlik Günü'nde atıklar geri dönüşüme kazandırıldı

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Anahtar Kelimeler:
Mersin geri dönüşüm yenişehir belediyesi

Mersin Namaz Vakitleri 17 Eylül Cumartesi

İmsak
04:58
Sabah
06:18
Öğle
12:41
İkindi
16:11
Akşam
18:54
Yatsı
20:10
Mersin ECZANELER
Mersin ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Vücudunu not kağıtlarıyla kapladı! Takipçilerine mesaj verdi

Vücudunu not kağıtlarıyla kapladı! Takipçilerine mesaj verdi

Kral kehaneti gündem oldu! “Annesinden bir yıl daha uzun...”

Kral kehaneti gündem oldu! “Annesinden bir yıl daha uzun...”

Beyler, kadınlar bu parfümlere bayılıyor! İşte kadınların gözünden en iyi 10 erkek parfümü

Beyler, kadınlar bu parfümlere bayılıyor! İşte kadınların gözünden en iyi 10 erkek parfümü

Üstünü çıkarttı! Yarı çıplak ayna karşısına geçti

Üstünü çıkarttı! Yarı çıplak ayna karşısına geçti

Gasp etmeye çalıştığı kadın dövüş sanatları antrenörü çıktı

Gasp etmeye çalıştığı kadın dövüş sanatları antrenörü çıktı

Göğüs tipinize en uygun sütyeni keşfedin! Daha dolgun göğüsler için...

Göğüs tipinize en uygun sütyeni keşfedin! Daha dolgun göğüsler için...

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.