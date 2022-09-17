MERSİN (AA) - Yenişehir ilçesinde, Dünya Temizlik Günü kapsamında düzenlenen etkinlikte toplanan atıklar, ayrıştırılarak geri dönüşüme kazandırıldı.
Yenişehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Emirler Mahallesi'ndeki Gelincik Tepesi'nde çevre temizliği etkinliği yapıldı.
Etkinliğe, çeşitli sivil toplum kuruluşları ile öğrenciler de katıldı.
Katılımcılar, doğaya atılan çöpleri toplayarak türlerine göre ayrıştırdı. Poşetlere doldurulan atıklar, daha sonra kamyonlara yüklendi.
Atıklar, Sıfır Atık Projesi kapsamında geri dönüşüme kazandırıldı.
Etkinliğe katılan Uluslararası Genç Liderler Ve Girişimciler Derneği (JCI) Mersin Temsilcisi Hacı Kardaş, çevre temizliği yaparak farkındalık oluşturmaya çalıştıklarını belirtti.
Mersin'de Dünya Temizlik Günü'nde atıklar geri dönüşüme kazandırıldı
Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz