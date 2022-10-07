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Mersin'de düzenlenen Artistik Cimnastik Dünya Challenge Kupası başladı

07.10.2022 21:10 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Organizasyonun ilk gününde 8 milli sporcu adını finale yazdırdı

MERSİN (AA) - Mersin'in ev sahipliğinde 5. kez düzenlenen Artistik Cimnastik Dünya Challenge Kupası başladı.

Mersin Olimpik Cimnastik Salonu'ndaki açılış seremonisinin ardından erkekler ve kadınlar kategorilerinde ilk alet eleme yarışları yapıldı.

Yarışlarda 24 ülkeden 94 sporcu mücadele ediyor.

Sporcular şampiyonanın ilk gününde yer, paralel bar, kulplu beygir, asimetrik paralel ve atlama masasında finale kalmak için performans sergiledi.

- 8 milli sporcu adını finale yazdırdı

Ay-yıldızlı sporculardan Adem Asil yer aletinde 14,400 puanlık performansıyla finalde yarışmaya hak kazandı.

Kulplu beygirde 14,050 puanla Ferhat Arıcan ve 13,400 puanla Onur Çelik adını finale yazdırdı.

Paralel barda 15,150 puanla Ferhat Arıcan ve 14,200 puanla Sercan Demir de finalde mücadele etme hakkı elde etti.

Atlama masasında 12,875 puanla Bilge Tarhan ve 12,575 puanla Bengisu Yıldız da finalde yarışacak sporcular arasında yer aldı.

Asimetrik paralelde ise Sevgi Seda Kayışoğlu 12,800 puanla, Derin Tanrıyaşükür de 12,450 puanla Türkiye adına final hakkı yakalayan isimler oldu.

Organizasyonun ikinci alet eleme yarışları yarın saat 14.00'te başlayacak.

Mersin'de düzenlenen Artistik Cimnastik Dünya Challenge Kupası başladı

- Organizasyonun ilk gününde 8 milli sporcu adını finale yazdırdı

Artistik Cimnastik Dünya Challenge Kupası Mersin'de başladı

Artistik Cimnastik Dünya Challenge Kupası Mersin'de başladı

Artistik Cimnastik Dünya Challenge Kupası Mersin'de başladı

Artistik Cimnastik Dünya Challenge Kupası Mersin'de başladı

Artistik Cimnastik Dünya Challenge Kupası Mersin'de başladı

Artistik Cimnastik Dünya Challenge Kupası Mersin'de başladı

Artistik Cimnastik Dünya Challenge Kupası Mersin'de başladı

Artistik Cimnastik Dünya Challenge Kupası Mersin'de başladı

Artistik Cimnastik Dünya Challenge Kupası Mersin'de başladı

Artistik Cimnastik Dünya Challenge Kupası Mersin'de başladı

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