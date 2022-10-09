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Mersin'de hayvanseverler, "can dost"larını Pati Festivali'nde buluşturdu

09.10.2022 21:46 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Mersin'de hayvanseverler, "can dost"larını Pati Festivali'nde buluşturdu

MERSİN (AA) - Mersin'de, hayvan sevgisine dikkati çekmek amacıyla 3. Pati Festivali düzenlendi.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, "Sahiplen Terk Etme" sloganıyla organize edilen etkinlik, Adnan Menderes Bulvarı sahil bandındaki Fenerbahçe Meydanı'nda yapıldı.

Hayvanseverlerin "can dost"larıyla katıldığı festivalde, kortej gerçekleştirildi.

Festival alanında köpek eğitim gösterileri yapıldı. Katılımcılar, köpekleriyle oyun alanlarında da vakit geçirme fırsatı yakaladı.

Etkinlikte konuşan Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, festivali daha da zenginleştirmeyi amaçladıklarını belirtti.

Hayvanlar için bütün imkanları seferber ettiklerini aktaran Seçer, şu ifadeleri kullandı.

"'Can'larımızın yaşam koşullarını zenginleştirmek, sağlık sorunlarını giderici bazı operasyonlar yapmak ve onların bakımını artıracak çalışmaları daha etkin hale getirebilmek için barınaklarımız mevcut. Biz, 'can'larımızın sağlığını düşündüğümüz gibi beslenmelerini de düşünüyoruz. Kayıt altında olan gönüllülerle yaptığımız iş birliği sonucu onların üzerinden de beslenmelerini sağlıyoruz."

Hayvanların Yaşam Hakkı Konfederasyonu (HayKonfed) Başkanı Nesrin Çıtırık da Pati Festivali'nin ülke genelinde en anlamlı etkinliklerinden biri olduğunu kaydetti.

Festivale, CHP Mersin milletvekilleri Alpay Antmen ve Cengiz Gökçel ile çok sayıda vatandaş katıldı.

Mersin'de hayvanseverler, "can dost"larını Pati Festivali'nde buluşturdu

Mersin'de hayvanseverler, "can dost"larını Pati Festivali'nde buluşturdu

Mersin'de hayvanseverler, "can dost"larını Pati Festivali'nde buluşturdu

Mersin'de hayvanseverler, "can dost"larını Pati Festivali'nde buluşturdu

Mersin'de hayvanseverler, "can dost"larını Pati Festivali'nde buluşturdu

Mersin'de hayvanseverler, "can dost"larını Pati Festivali'nde buluşturdu

Mersin'de hayvanseverler, "can dost"larını Pati Festivali'nde buluşturdu

Mersin'de hayvanseverler, "can dost"larını Pati Festivali'nde buluşturdu

Mersin'de hayvanseverler, "can dost"larını Pati Festivali'nde buluşturdu

Mersin'de hayvanseverler, "can dost"larını Pati Festivali'nde buluşturdu

Mersin'de hayvanseverler, "can dost"larını Pati Festivali'nde buluşturdu

Mersin'de hayvanseverler, "can dost"larını Pati Festivali'nde buluşturdu

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Anahtar Kelimeler:
Vahap Seçer Mersin köpek festival

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