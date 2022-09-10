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Mersin'de kargo aracında 56 kilo 200 gram esrar ele geçirildi

10.09.2022 10:16 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Mersin'de kargo aracında 56 kilo 200 gram esrar ele geçirildi

MERSİN (AA) - Mersin'de düzenlenen operasyonda, 5 farklı kargo paketinde 56 kilo 200 gram esrar ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, doğu illerinden kargoyla batıdaki şehirlere uyuşturucu sevkiyatı gerçekleştirileceği bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Teknik takibin ardından bir kargo aracına operasyon düzenlendi.

Araçtaki aramalarda, 5 kargo paketinde toplam 56 kilo 200 gram esrar ele geçirildi.

Kargoyu gönderen ve gerçek alıcılara yönelik operasyonel çalışma devam ediyor. ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

Mersin'de kargo aracında 56 kilo 200 gram esrar ele geçirildi

Mersin'de kargo aracında 56 kilo 200 gram esrar ele geçirildi

Mersin'de kargo aracında 56 kilo 200 gram esrar ele geçirildi

Mersin'de kargo aracında 56 kilo 200 gram esrar ele geçirildi

Mersin'de kargo aracında 56 kilo 200 gram esrar ele geçirildi

Mersin'de kargo aracında 56 kilo 200 gram esrar ele geçirildi

Mersin'de kargo aracında 56 kilo 200 gram esrar ele geçirildi

Mersin'de kargo aracında 56 kilo 200 gram esrar ele geçirildi

Mersin'de kargo aracında 56 kilo 200 gram esrar ele geçirildi

Mersin'de kargo aracında 56 kilo 200 gram esrar ele geçirildi

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Anahtar Kelimeler:
esrar Mersin uyuşturucu

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