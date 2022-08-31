Mersin'de karkas et taşıyan kamyonda 77 kilo 200 gram esrar ele geçirildi

Öte yandan, kamyonun karadan ve havadan takibe alındığı operasyon kameraya yansıdı. Aracın durdurulması, sürücünün yakalanması, narkotik dedektör köpeğiyle kamyonda arama yapılması ve karkas etlerin arasında çuvallardaki esrar bulunması görüntülendi.

- Kamyonun karadan ve havadan takibe alındığı operasyonda, aracın durdurulması, sürücünün yakalanması ve esrarın bulunması kameraya yansıdı

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