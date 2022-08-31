Mersin'de karkas et taşıyan kamyonda 77 kilo 200 gram esrar ele geçirildi

MERSİN (AA) - Mersin'in Akdeniz ilçesinde, karkas et taşıyan kamyonda 77 kilo 200 gram esrar ele geçirildi, 3 şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kente giriş yapan ve yasal yükü karkas et olan 25 ECH 189 plakalı kamyonu takibe aldı.
F.E. idaresindeki kamyon, Akdeniz ilçesi Camili mevkisi Mersin Serbest Bölgesi uygulama noktasında durduruldu.
Narkotik dedektör köpeği "Miror"ın da destek verdiği aramalarda, araçta 14 çuvalda 77 kilo 200 gram esrar ele geçirildi.
Sürücü F.E. ile araçtaki B.K. ve Ö.P. gözaltına alındı.
Öte yandan, kamyonun karadan ve havadan takibe alındığı operasyon kameraya yansıdı. Aracın durdurulması, sürücünün yakalanması, narkotik dedektör köpeğiyle kamyonda arama yapılması ve karkas etlerin arasında çuvallardaki esrar bulunması görüntülendi.
- Kamyonun karadan ve havadan takibe alındığı operasyonda, aracın durdurulması, sürücünün yakalanması ve esrarın bulunması kameraya yansıdı
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