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Mersin'de kaybolan kişi, 30 saat sonra bulundu

13.07.2022 21:20 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Mersin'de kaybolan kişi, 30 saat sonra bulundu

MERSİN (AA) - Mersin'in Silifke ilçesinde kayıp olarak aranan kişi, ormanlık alanda bulundu.

Çamlıbel Mahallesi'nde yaşayan Fazıl Çukurlu'nun (79), dün eve gelmemesi üzerine yakınları durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi.

İhbarın ardından jandarma, AFAD, Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri ile vatandaşlar tarafından arama çalışması başlatıldı.

Ormanlık alanda yapılan aramada Çukurlu'nun bastonuna ulaşan ekipler, Çukurlu'yu evine 5 kilometre mesafede kaybolduktan 30 saat sonra buldu.

Çukurlu, sağlık kontrollerinin ardından jandarma ekipleri tarafından evine götürüldü.

Mersin'de kaybolan kişi, 30 saat sonra bulundu

Mersin'de kaybolan kişi, 30 saat sonra bulundu

Mersin'de kaybolan kişi, 30 saat sonra bulundu

Mersin'de kaybolan kişi, 30 saat sonra bulundu

Mersin'de kaybolan kişi, 30 saat sonra bulundu

Mersin'de kaybolan kişi, 30 saat sonra bulundu

Mersin'de kaybolan kişi, 30 saat sonra bulundu

Mersin'de kaybolan kişi, 30 saat sonra bulundu

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Mersin arama

Mersin Namaz Vakitleri 13 Temmuz Çarşamba

İmsak
03:44
Sabah
05:26
Öğle
12:52
İkindi
16:42
Akşam
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Yatsı
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