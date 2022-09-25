Sporcular, Kızkalesi'nin yanı sıra Elaiussa Sebaste Antik Kenti, Kanlı Divane ören yeri ve "Adam Kayalar" kabartmaları gibi tarihi yerlerinde de koştu.

UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi'ndeki Korykos Antik Kenti'nin parçası olan Kızkalesi sahilinde başlayan maratonda 425 sporcu 7 kilometrelik Korykos, 15 kilometrelik Elaiussa Sebaste ve 33 kilometrelik Kızkalesi parkurları ile 54 kilometrelik Kilikya Ultra Maratonu'nda performanslarını sergiledi.

Mersin'de Kilikya Ultra Maratonu tamamlandı

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