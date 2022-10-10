Mersin'de lesepsiyen balık türlerinin incelenmesi için keşif dalışı yapıldı

Dalış eğitmeni Ertuğrul Çete, AA muhabirine, "Plotosus lineatus" olarak adlandırılan "çizgili kedi balığı"nın bir süredir Akdeniz kıyılarında görülmeye başladığını, "Parupeneus forsskali" adıyla bilinen "sivri burun barbunu"nun ise uzun yıllar önce bölgede yer edindiğini kaydetti.

Projenin pilot bölgesi olan Akkum kıyılarında, istilacı türdeki zehirli "çizgili kedi balığı"nın yoğunluğu, ekiplerin su altı kamerasına yansıdı. Yerli familyası için risk oluşturan "sivri burun barbunu" türü balıkların hareketliliği de kamerayla kaydedildi.

- Dalışta, "çizgili kedi balığı" ve "sivri burun barbunu"nun yoğunluğu su altı kamerasıyla görüntülendi

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz