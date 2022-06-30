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Mersin'de LGS'den tam puan alan öğrenci ödüllendirildi

30.06.2022 15:50 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Mersin'de LGS'den tam puan alan öğrenci ödüllendirildi

MERSİN (AA) - Mersin'in Tarsus ilçesinde, Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamında 5 Haziran'da yapılan merkezi sınavdan 500 tam puan alan Beril Alkım Üren'e çeyrek altın ve çeşitli hediyeler verildi.

Kentte, LGS'den 500 tam puan alan üç öğrenciden biri olan Üren, öğretmen annesi Refika ve babası Kenan ile eğitim gördüğü Tarsus Şehit Fazlı Kalaycı Ortaokulu'nu ziyaret etti.

Okul müdürü Tuncay Yıldırır ve öğretmenleri tarafından karşılanan Üren'e tebrik ve başarı dilekleri iletildi.

Yıldırır ve öğretmenler, Üren'i çeyrek altın, kol saati ve plaketle ödüllendirdi.

- "Disiplinli ve planlı çalışmak çok önemli"

Üren, AA muhabirine, emeklerinin karşılığını aldığını söyledi.

Türkiye birincileri arasında yer almanın gururunu yaşadığını anlatan Üren, şunları kaydetti:

"LGS sürecinde disiplinli ve planlı çalışmak çok önemli. Bu konuda öğretmen olan annem ve babam, okuldaki öğretmenlerim ve yöneticiler çok büyük destek oldular. İstanbul Erkek Lisesi'ni tercih edeceğim. Bu başarımda emeği geçen aileme ve öğretmenlerime çok teşekkür ediyorum."

Mersin'de LGS'den tam puan alan öğrenci ödüllendirildi

Mersin'de LGS'den tam puan alan öğrenci ödüllendirildi

Mersin'de LGS'den tam puan alan öğrenci ödüllendirildi

Mersin'de LGS'den tam puan alan öğrenci ödüllendirildi

Mersin'de LGS'den tam puan alan öğrenci ödüllendirildi

Mersin'de LGS'den tam puan alan öğrenci ödüllendirildi

Mersin'de LGS'den tam puan alan öğrenci ödüllendirildi

Mersin'de LGS'den tam puan alan öğrenci ödüllendirildi

Mersin'de LGS'den tam puan alan öğrenci ödüllendirildi

Mersin'de LGS'den tam puan alan öğrenci ödüllendirildi

Mersin'de LGS'den tam puan alan öğrenci ödüllendirildi

Mersin'de LGS'den tam puan alan öğrenci ödüllendirildi

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