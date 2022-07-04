MERSİN (AA) - Mersin'in Silifke ilçesinde kıyıda ölü caretta caretta bulundu.
Yeşilovacık Mahallesi'nde vatandaşlar, sahilde hareketsiz halde caretta caretta türü deniz kaplumbağası olduğunu gördü.
Kaplumbağanın ölü olduğunu anlayan vatandaşlar, durumu yetkililere bildirdi.
Bölgeye yönlendirilen Silifke Belediyesi ekipleri, caretta carettayı bulunduğu yerden kaldırdı.
Mersin'de ölü caretta caretta sahile vurdu
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