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Mersin'de ölü caretta caretta sahile vurdu

04.07.2022 20:45 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Mersin'de ölü caretta caretta sahile vurdu

MERSİN (AA) - Mersin'in Silifke ilçesinde kıyıda ölü caretta caretta bulundu.

Yeşilovacık Mahallesi'nde vatandaşlar, sahilde hareketsiz halde caretta caretta türü deniz kaplumbağası olduğunu gördü.

Kaplumbağanın ölü olduğunu anlayan vatandaşlar, durumu yetkililere bildirdi.

Bölgeye yönlendirilen Silifke Belediyesi ekipleri, caretta carettayı bulunduğu yerden kaldırdı.

Mersin'de ölü caretta caretta sahile vurdu

Mersin'de ölü caretta caretta sahile vurdu

Mersin'de ölü caretta caretta sahile vurdu

Mersin'de ölü caretta caretta sahile vurdu

Mersin'de ölü caretta caretta sahile vurdu

Mersin'de ölü caretta caretta sahile vurdu

Mersin'de ölü caretta caretta sahile vurdu

Mersin'de ölü caretta caretta sahile vurdu

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Mersin caretta ölü

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