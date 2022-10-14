Mersin'de ölüme terk edilen köpek yavruları kurtarıldı

MERSİN (AA) - Mersin'in Tarsus ilçesinde çuvala konularak ölüme terk edilen 7 köpek yavrusundan 5'i kurtarıldı.

Kadelli Mahallesi Dörtler mevkisinde 7 köpek yavrusunun yeni yapılan yola çuvalla bırakıldığı fark eden bir vatandaş durumu belediye ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine bölgeye gelen belediyeye bağlı ekipler köpekleri hayvan bakım evine getirdi. Burada yaralı oldukları belirlenen köpek yavrularına veteriner hekimlerce ilk müdahaleleri yapıldı.

7 köpek yavrusundan 2'sinin telef olduğu, 5'inin ise tedavisinin sürdüğü öğrenildi.

Tarsus Belediyesi veteriner hekimi Nuri Tehneldere, 7 köpek yavrusunun canice ölüme terk edildiğini belirterek "Veteriner İşleri Müdürlüğü olarak direkt olay yerine intikal ettik. Vatandaşların yardımı ile köpekleri ziftli bir şekilde merkezimize getirdik. İlk müdahalelerini yaptık. 7 köpekten 5'inin hayatını yoğun çaba sarf ederek kurtardık. Şu an 5 köpeğimizin sağlık durumları müdahalelerimizin ardından iyi." ifadesini kullandı.