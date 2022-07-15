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Mersin'de otomobilin çarptığı motosikletteki 2 kişi yaralandı

15.07.2022 19:17 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Mersin'de otomobilin çarptığı motosikletteki 2 kişi yaralandı

MERSİN (AA) - Mersin'de otomobilin çarptığı motosikletteki 2 kişi hastaneye kaldırıldı.

Celal K. yönetimindeki 01 AGG 33 plakalı otomobil, Silifke-Mersin yolunda önce Sabri İ. idaresindeki 38 JK 396 plakalı araca, ardından plakası ve sürücüsü öğrenilemeyen motosiklete çarptı.

Motosiklette bulunan 2 kişi yola savrularak yaralandı.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince Silifke Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaza nedeniyle Mersin-Silifke kara yolunda trafik yoğunluğu yaşandı.​​​​​​​

Mersin'de otomobilin çarptığı motosikletteki 2 kişi yaralandı

Mersin'de otomobilin çarptığı motosikletteki 2 kişi yaralandı

Mersin'de otomobilin çarptığı motosikletteki 2 kişi yaralandı

Mersin'de otomobilin çarptığı motosikletteki 2 kişi yaralandı

Mersin'de otomobilin çarptığı motosikletteki 2 kişi yaralandı

Mersin'de otomobilin çarptığı motosikletteki 2 kişi yaralandı

Mersin'de otomobilin çarptığı motosikletteki 2 kişi yaralandı

Mersin'de otomobilin çarptığı motosikletteki 2 kişi yaralandı

Mersin'de otomobilin çarptığı motosikletteki 2 kişi yaralandı

Mersin'de otomobilin çarptığı motosikletteki 2 kişi yaralandı

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Anahtar Kelimeler:
trafik kazası Mersin kaza

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Sabah
05:27
Öğle
12:52
İkindi
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