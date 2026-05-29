Ve Tedesco geri dönüyor! Menajeri resmen açıkladı: İşte yeni adresi

Fenerbahçe’den ayrılan Domenico Tedesco için Rusya ihtimali yeniden gündeme geldi. Menajerlik ajansı CAA Base, deneyimli teknik adamın geleceğiyle ilgili kapıları tamamen kapatmadı. Tedesco’nun adı Bologna ve Eintracht Frankfurt ile de anılıyor.

Cevdet Berker İşleyen

Fenerbahçe ile yollarını ayıran Domenico Tedesco hakkında Rusya ihtimali yeniden gündeme geldi. İtalyan teknik adamın geleceğiyle ilgili açıklama, menajerlik ajansı CAA Base'den geldi.

RUSYA İHTİMALİ MASADA

CAA Base tarafından yapılan açıklamada, Tedesco’nun yeniden Rusya’da çalışabileceği ihtimalinin tamamen kapanmadığı belirtildi.

Ajans açıklamasında, "Domenico Tedesco'nun Rusya Ligi'ne dönüşü şu anda acil ve gündemde olan bir konu değil. Tedesco şu anda toparlanma sürecinde ancak bu, bir noktada yeniden bir şeyler olabileceği ihtimalini ortadan kaldırmıyor. Neler olacağını göreceğiz." ifadeleri kullanıldı.

40 yaşındaki teknik adam, daha önce 2019-2021 yılları arasında Spartak Moskova’da görev yapmıştı.

FENERBAHÇE KARNESİ

Geride kalan sezonda Fenerbahçe’nin başında 45 resmi maça çıkan Tedesco, bu süreçte 26 galibiyet, 12 beraberlik ve 7 mağlubiyet yaşadı.

Sarı-lacivertli ekipte sezon sonunda yolların ayrılması sonrası deneyimli çalıştırıcının yeni adresinin neresi olacağı merak konusu oldu.

İTALYA'DAN BOLOGNA İDDİASI

Tedesco için Avrupa’dan farklı iddialar da gündeme gelmeye devam ediyor. İtalyan gazeteci Di Marzio’nun haberine göre Bologna, yeni teknik direktör adayları arasında Domenico Tedesco’yu da değerlendiriyor. Başarılı teknik adamın adı daha önce Almanya Bundesliga ekiplerinden Eintracht Frankfurt ile de anılmıştı.

