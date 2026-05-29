Uzak Şehir setinde bir aşk daha: Yaren Güldiken ve Alper Çankaya yakalandı

“Uzak Şehir” dizisinde canlandırdığı Pakize karakteriyle dikkat çeken Yaren Güldiken özel hayatıyla gündeme geldi. Yaren Güldiken'in sevgilisinin rol arkadaşı olduğu ortaya çıktı.

Uzak Şehir'in Kaya ve Zerrin'i Atakan Özkaya ile Dilin Döğer'in aşkından sonra setten bir aşk daha çıktı. Uzak Şehir'den sezon finalinde ayrılmaya hazırlanan Alper Çankaya ve Yaren Güldiken meğerse sevgiliymiş.

Alper Çankaya ve Yaren Güldiken set biter bitmez soluğu tatilde aldı. İkilinin pozları sosyal medyada hızla yayıldı. Çift aşk iddialarına dair bir açıklama yapmadı.

ALPER ÇANKAYA DİZİDEN AYRILIYOR

Uzak Şehir'de Şahin Albora’ya hayat veren Alper Çankaya kendi isteğiyle ekibe veda edecek. Alper Çankaya'nın Netflix yapımı Eve Giden Yol dizisinde rol alacağı öğrenildi.