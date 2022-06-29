27 Haziran'da, aranan 3 şüphelinin daha yakalanmasıyla gözaltı sayısı 15'e yükselmişti. Adreslerdeki aramalarda, toplatma kararı bulunan kitaplar, 2 bez parçası, pompalı tüfek, kurusıkı tabanca, örgütsel doküman ve çok sayıda dijital materyal ele geçirilmişti.

Mersin'de PKK/KCK'ya yönelik operasyonda yakalanan 15 zanlı adliyeye sevk edildi

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