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Mersin'de polisevine silahlı saldırıda 2 polis memuru yaralandı

26.09.2022 23:48 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Mersin'de polisevine silahlı saldırıda 2 polis memuru yaralandı

MERSİN (AA) - Mersin'in Mezitli ilçesindeki polisevine yönelik silahlı saldırıda 2 polis memuru yaralandı.

Alınan bilgiye göre, polisevine yaklaşan bir araçtan inen kişilerce buradaki polislere uzun namlulu silahlarla ateş açıldı. Polisler, saldırganlara karşılık verdi.

Saldırıda 2 polis memuru yaralandı.

Bu sırada şüphelilerin aracında yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda takviye polis, sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi.

Saldırganların yakalanmasına yönelik çalışma sürüyor.

Mersin'de polisevine silahlı saldırıda 2 polis memuru yaralandı

Mersin'de polisevine silahlı saldırıda 2 polis memuru yaralandı

Mersin'de polisevine silahlı saldırıda 2 polis memuru yaralandı

Mersin'de polisevine silahlı saldırıda 2 polis memuru yaralandı

Mersin'de polisevine silahlı saldırıda 2 polis memuru yaralandı

Mersin'de polisevine silahlı saldırıda 2 polis memuru yaralandı

Mersin'de polisevine silahlı saldırıda 2 polis memuru yaralandı

Mersin'de polisevine silahlı saldırıda 2 polis memuru yaralandı

Mersin'de polisevine silahlı saldırıda 2 polis memuru yaralandı

Mersin'de polisevine silahlı saldırıda 2 polis memuru yaralandı

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