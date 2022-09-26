MERSİN (AA) - Mersin'in Mezitli ilçesindeki polisevine yönelik silahlı saldırıda 2 polis memuru yaralandı.
Alınan bilgiye göre, polisevine yaklaşan bir araçtan inen kişilerce buradaki polislere uzun namlulu silahlarla ateş açıldı. Polisler, saldırganlara karşılık verdi.
Saldırıda 2 polis memuru yaralandı.
Bu sırada şüphelilerin aracında yangın çıktı.
İhbar üzerine olay yerine çok sayıda takviye polis, sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi.
Saldırganların yakalanmasına yönelik çalışma sürüyor.
Mersin'de polisevine silahlı saldırıda 2 polis memuru yaralandı
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