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Mersin'de sahte içki ve kaçak sigara operasyonunda 3 şüpheli yakalandı

04.10.2022 09:47 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Mersin'de sahte içki ve kaçak sigara operasyonunda 3 şüpheli yakalandı

MERSİN (AA) - Mersin'in Silifke ve Çamlıyayla ilçelerinde düzenlenen sahte içki ve kaçak sigara operasyonunda 3 şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, Silifke ve Çamlıyayla ilçelerinde sahte içki ve kaçak sigara satışı yapanlara yönelik çalışma başlatıldı.

Jandarma ekipleri, belirlenen adreslere düzenlenen eş zamanlı operasyonda 3 şüpheliyi yakaladı.

Adreslerde, 34 bin kaçak makaron (filtreli sigara kağıdı), 12 bin 620 kaçak sigara, 4 litre sahte alkol, sahte içki yapımında kullanılan 27 litre etil alkol ile 3 litre aroma ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüphelilerin jandarmadaki işlemleri devam ediyor.

Mersin'de sahte içki ve kaçak sigara operasyonunda 3 şüpheli yakalandı

Mersin'de sahte içki ve kaçak sigara operasyonunda 3 şüpheli yakalandı

Mersin'de sahte içki ve kaçak sigara operasyonunda 3 şüpheli yakalandı

Mersin'de sahte içki ve kaçak sigara operasyonunda 3 şüpheli yakalandı

Mersin'de sahte içki ve kaçak sigara operasyonunda 3 şüpheli yakalandı

Mersin'de sahte içki ve kaçak sigara operasyonunda 3 şüpheli yakalandı

Mersin'de sahte içki ve kaçak sigara operasyonunda 3 şüpheli yakalandı

Mersin'de sahte içki ve kaçak sigara operasyonunda 3 şüpheli yakalandı

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