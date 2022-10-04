Adreslerde, 34 bin kaçak makaron (filtreli sigara kağıdı), 12 bin 620 kaçak sigara, 4 litre sahte alkol, sahte içki yapımında kullanılan 27 litre etil alkol ile 3 litre aroma ele geçirildi.

İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, Silifke ve Çamlıyayla ilçelerinde sahte içki ve kaçak sigara satışı yapanlara yönelik çalışma başlatıldı.

Mersin'de sahte içki ve kaçak sigara operasyonunda 3 şüpheli yakalandı

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