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Mersin'de trafik kazasında ölen baba ve kızının cenazeleri Kahramanmaraş'a gönderildi

24.07.2021 15:53 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Mersin'de trafik kazasında ölen baba ve kızının cenazeleri Kahramanmaraş'a gönderildi

MERSİN (AA) - Mersin'de özel bir üniversiteye ait kamyonetin devrilmesi sonucu hayatını kaybeden baba ve kızının cenazeleri, toprağa verilmek üzere memleketleri Kahramanmaraş'a gönderildi.

Kentte dün meydana gelen kazada hayatını kaybeden Halil Çapar (43) ve kızı Dilek Çapar (22) için Mersin Cemevi'nde cenaze töreni yapıldı.

Törene katılan Çapar ailesinin yakınları büyük üzüntü yaşadı. Törende, hayatını kaybeden baba ve kızı için dua edildi.

Buradaki törenin ardından baba ve kızının cenazeleri, defnedilmek üzere Kahramanmaraş'ın Ekinözü ilçesine gönderildi.

Mersin'de Halil Çapar idaresindeki 33 TU 175 plakalı özel bir üniversiteye ait kamyonet, 34. Cadde Mersin Stadyumu karşısında yer alan, yaklaşık 20 metre yüksekliğindeki set köprüden narenciye bahçesine devrilmiş, kazada sürücü ve kızı Dilek Çapar olay yerinde hayatını kaybetmişti. Halil Çapar'ın ağır yaralanan eşi Fatma Çapar (44) ise Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırılmıştı.

Mersin'de trafik kazasında ölen baba ve kızının cenazeleri Kahramanmaraş'a gönderildi

Mersin'de trafik kazasında ölen baba ve kızının cenazeleri Kahramanmaraş'a gönderildi

Mersin'de özel üniversiteye ait kamyonet devrildi: 2 ölü, 1 yaralı

Mersin'de özel üniversiteye ait kamyonet devrildi: 2 ölü, 1 yaralı

Mersin'de özel üniversiteye ait kamyonet devrildi: 2 ölü, 1 yaralı

Mersin'de özel üniversiteye ait kamyonet devrildi: 2 ölü, 1 yaralı

Mersin'de özel üniversiteye ait kamyonet devrildi: 2 ölü, 1 yaralı

Mersin'de özel üniversiteye ait kamyonet devrildi: 2 ölü, 1 yaralı

Mersin'de özel üniversiteye ait kamyonet devrildi: 2 ölü, 1 yaralı

Mersin'de özel üniversiteye ait kamyonet devrildi: 2 ölü, 1 yaralı

Mersin'de özel üniversiteye ait kamyonet devrildi: 2 ölü, 1 yaralı

Mersin'de özel üniversiteye ait kamyonet devrildi: 2 ölü, 1 yaralı
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Anahtar Kelimeler:
trafik kazası Mersin

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