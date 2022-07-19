Kaplumbağanın, bir aracın üzerinden geçmesi sonucu yaralandığını tahmin ettiklerini aktaran Özbaba, "Kaplumbağayı rehabilite ettik. Acılarını dindirdik. Açık olan bölgeleri kapatma ihtiyacı vardı. Kaplumbağanın arka kısmındaki kendi kabuğundan bir parçayı keserek eksiği onunla tamamladık." diye konuştu.

Mersin'de yaralı halde bulunan kaplumbağa tedavi edildi

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