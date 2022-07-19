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Mersin'de yaralı halde bulunan kaplumbağa tedavi edildi

19.07.2022 17:24 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Mersin'de yaralı halde bulunan kaplumbağa tedavi edildi

MERSİN (AA) - Mersin'de, bir sürücü tarafından kara yolunda yaralı halde bulunan kaplumbağa, hayvan hastanesinde tedavi edildi.

​​​​​​​Almila Özcan, Yenişehir ilçesinde otomobiliyle seyir halindeyken kabuğu kırılmış kaplumbağayı fark etti.

Özcan, aracına aldığı kaplumbağayı Hüseyin Okan Merzeci Bulvarı'ndaki özel bir hayvan hastanesine götürdü.

Yaklaşık bir saatlik operasyonla tedavisi yapılan kaplumbağa, Almila Özcan'a teslim edildi.

Hastane yöneticisi veteriner hekim Orhan Özbaba, AA muhabirine, kaplumbağanın hayvansever bir sürücü sayesinde hayata tutunduğunu söyledi.

Kaplumbağanın, bir aracın üzerinden geçmesi sonucu yaralandığını tahmin ettiklerini aktaran Özbaba, "Kaplumbağayı rehabilite ettik. Acılarını dindirdik. Açık olan bölgeleri kapatma ihtiyacı vardı. Kaplumbağanın arka kısmındaki kendi kabuğundan bir parçayı keserek eksiği onunla tamamladık." diye konuştu.

Mersin'de yaralı halde bulunan kaplumbağa tedavi edildi

Mersin'de yaralı halde bulunan kaplumbağa tedavi edildi

Mersin'de yaralı halde bulunan kaplumbağa tedavi edildi

Mersin'de yaralı halde bulunan kaplumbağa tedavi edildi

Mersin'de yaralı halde bulunan kaplumbağa tedavi edildi

Mersin'de yaralı halde bulunan kaplumbağa tedavi edildi

Mersin'de yaralı halde bulunan kaplumbağa tedavi edildi

Mersin'de yaralı halde bulunan kaplumbağa tedavi edildi

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