Tarsus Kent Konseyi Engelliler Meclisi ve Tarsus Engelliler Platformu iş birliğindeki etkinliğe, Rusya, Ermenistan, Litvanya ve Nepal'den engelli bireylerin de yer aldığı 34 kişi katıldı.

Mersin'de yelken yarışı ve çevre temizliği etkinliği düzenlendi

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