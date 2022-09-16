MERSİN (AA) - Mersin'de, terör örgütü PKK/KCK propagandası yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan Mersin Büyükşehir Belediyesi çalışanı 9 şüpheli adliyeye sevk edildi.
Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi (CİMER) aracılığıyla yapılan ihbarların ardından Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturma kapsamında, dün İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince sosyal medya hesaplarından terör örgütü PKK/KCK propagandası yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 9 kişinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.
Zanlılar F.E, A.K, B.B, D.B, H.S, K.B, M.E.İ, A.K. ve S.M, sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edildi.
Firari şüpheli İ.G'nin yakalanması için çalışmalar sürüyor.
- Zanlılar arasında, etkisiz hale getirilen teröristlerin yakınları olduğu açıklanmıştı
Mersin'de, CİMER aracılığıyla yapılan ihbarların ardından Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturma kapsamında, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince sosyal medya hesaplarından terör örgütü PKK/KCK propagandası yaptıkları ileri sürülen 10 şüphelinin kimliği tespit edilmişti.
Mersin Büyükşehir Belediyesinde çalıştıkları belirlenen zanlıların yakalanması için özel harekat polislerinin de desteğiyle dün şafak vakti düzenlenen operasyonlarda F.E, A.K, B.B, D.B, H.S, K.B, M.E.İ, A.K. ve S.M. yakalanmış, İ.G. adresinde bulunamamıştı.
İl Emniyet Müdürlüğü, zanlıların arasında örgüt adına kırsal alanda faaliyet yürütürken etkisiz hale getirilmiş teröristlerin birinci derecede aile yakınlarının da bulunduğu, şüphelilerin 31 Mart 2019 mahalli idareler seçimlerinin ardından Mersin Büyükşehir Belediyesinde işe girdikleri ve çalışmaya devam ettiklerini açıklamıştı.
Mersin'deki PKK/KCK operasyonunda yakalanan 9 zanlı adliyede
Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz