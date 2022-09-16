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Mersin'deki PKK/KCK operasyonunda yakalanan 9 zanlı adliyede

16.09.2022 13:05 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Mersin'deki PKK/KCK operasyonunda yakalanan 9 zanlı adliyede

MERSİN (AA) - Mersin'de, terör örgütü PKK/KCK propagandası yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan Mersin Büyükşehir Belediyesi çalışanı 9 şüpheli adliyeye sevk edildi.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi (CİMER) aracılığıyla yapılan ihbarların ardından Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturma kapsamında, dün İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince sosyal medya hesaplarından terör örgütü PKK/KCK propagandası yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 9 kişinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Zanlılar F.E, A.K, B.B, D.B, H.S, K.B, M.E.İ, A.K. ve S.M, sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edildi.

Firari şüpheli İ.G'nin yakalanması için çalışmalar sürüyor.

- Zanlılar arasında, etkisiz hale getirilen teröristlerin yakınları olduğu açıklanmıştı

Mersin'de, CİMER aracılığıyla yapılan ihbarların ardından Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturma kapsamında, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince sosyal medya hesaplarından terör örgütü PKK/KCK propagandası yaptıkları ileri sürülen 10 şüphelinin kimliği tespit edilmişti.

Mersin Büyükşehir Belediyesinde çalıştıkları belirlenen zanlıların yakalanması için özel harekat polislerinin de desteğiyle dün şafak vakti düzenlenen operasyonlarda F.E, A.K, B.B, D.B, H.S, K.B, M.E.İ, A.K. ve S.M. yakalanmış, İ.G. adresinde bulunamamıştı.

İl Emniyet Müdürlüğü, zanlıların arasında örgüt adına kırsal alanda faaliyet yürütürken etkisiz hale getirilmiş teröristlerin birinci derecede aile yakınlarının da bulunduğu, şüphelilerin 31 Mart 2019 mahalli idareler seçimlerinin ardından Mersin Büyükşehir Belediyesinde işe girdikleri ve çalışmaya devam ettiklerini açıklamıştı.

Mersin'deki PKK/KCK operasyonunda yakalanan 9 zanlı adliyede

Mersin'deki PKK/KCK operasyonunda yakalanan 9 zanlı adliyede

Mersin'deki PKK/KCK operasyonunda yakalanan 9 zanlı adliyede

Mersin'deki PKK/KCK operasyonunda yakalanan 9 zanlı adliyede

Mersin'deki PKK/KCK operasyonunda yakalanan 9 zanlı adliyede

Mersin'deki PKK/KCK operasyonunda yakalanan 9 zanlı adliyede

Mersin'deki PKK/KCK operasyonunda yakalanan 9 zanlı adliyede

Mersin'deki PKK/KCK operasyonunda yakalanan 9 zanlı adliyede

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Mersin Mersin Büyükşehir Belediyesi Adliye

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