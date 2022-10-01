MERSİN (AA) - Mersin'deki terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik operasyonda yakalanan 9 şüpheliden 2'si tutuklandı.
Mersin Cumhuriyet Başsavcılığının koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince, 30 Eylül'de terör örgütünün eylem ve faaliyetlerinin deşifresine yönelik çalışmalar kapsamında gözaltına alınan 9 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.
Adliyeye sevk edilen zanlılardan eski HDP Toroslar ilçe yöneticisi A.B. ile şüpheli A.K, "terör örgütü üyeliği" suçlamasıyla tutuklandı, diğerleri adli kontrolle salıverildi.
Mersin'de 30 Eylül'de terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik operasyonda gözaltı kararı verilen 10 şüpheliden 9'u yakalanmıştı. Operasyonda dijital malzemeler ve dokümanlar ele geçirilmişti.
Mersin'deki PKK/KCK operasyonunda yakalanan 9 zanlıdan 2'si tutuklandı
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