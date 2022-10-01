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Mersin'deki PKK/KCK operasyonunda yakalanan 9 zanlıdan 2'si tutuklandı

01.10.2022 21:48 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Mersin'deki PKK/KCK operasyonunda yakalanan 9 zanlıdan 2'si tutuklandı

MERSİN (AA) - Mersin'deki terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik operasyonda yakalanan 9 şüpheliden 2'si tutuklandı.

Mersin Cumhuriyet Başsavcılığının koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince, 30 Eylül'de terör örgütünün eylem ve faaliyetlerinin deşifresine yönelik çalışmalar kapsamında gözaltına alınan 9 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen zanlılardan eski HDP Toroslar ilçe yöneticisi A.B. ile şüpheli A.K, "terör örgütü üyeliği" suçlamasıyla tutuklandı, diğerleri adli kontrolle salıverildi.

Mersin'de 30 Eylül'de terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik operasyonda gözaltı kararı verilen 10 şüpheliden 9'u yakalanmıştı. Operasyonda dijital malzemeler ve dokümanlar ele geçirilmişti.

Mersin'deki PKK/KCK operasyonunda yakalanan 9 zanlıdan 2'si tutuklandı

Mersin'deki PKK/KCK operasyonunda yakalanan 9 zanlıdan 2'si tutuklandı

Mersin'de PKK/KCK operasyonunda 9 zanlı yakalandı

Mersin'de PKK/KCK operasyonunda 9 zanlı yakalandı

Mersin'de PKK/KCK operasyonunda 9 zanlı yakalandı

Mersin'de PKK/KCK operasyonunda 9 zanlı yakalandı

Mersin'de PKK/KCK operasyonunda 9 zanlı yakalandı

Mersin'de PKK/KCK operasyonunda 9 zanlı yakalandı

Mersin'de PKK/KCK operasyonunda 9 zanlı yakalandı

Mersin'de PKK/KCK operasyonunda 9 zanlı yakalandı

Mersin'de PKK/KCK operasyonunda 9 zanlı yakalandı

Mersin'de PKK/KCK operasyonunda 9 zanlı yakalandı

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Gözaltı Mersin operasyon

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