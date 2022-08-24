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Mersin'deki Soli Pompeipolis Antik Limanı'nda arkeolojik kazılar tamamlandı

24.08.2022 16:24 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Mersin'deki Soli Pompeipolis Antik Limanı'nda arkeolojik kazılar tamamlandı

MERSİN (AA) - Mersin'in Mezitli ilçesindeki Soli Pompeipolis Antik Limanı'nda bu yıl ilk kez yapılan arkeolojik kazılar sona erdi.

Tarihi 1800 yıl önceye dayanan ve bu yıl ilk kez kazı yapılan Soli Pompeipolis Antik Limanı'ndaki çalışmalar, Dokuz Eylül Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Müzecilik Bölümü Başkanı Prof. Dr. Remzi Yağcı başkanlığında gerçekleştirildi.

Bu yılki kazılarda limanda 70 metre alan açıldı, bölgede Roma Dönemi'ne ait olduğu değerlendirilen 6 demir külçe bulundu.

Yağcı ve beraberinde ekip, kazı evinde çizim ve belgeleme çalışmalarını sürdürüyor.

Kazı başkanı Yağcı, AA muhabirine, Soli Pompeipolis Antik Kenti'nin arkeoloji açısından önemli bir yer olduğunu söyledi.

Antik kent limanında yapılan kazıların verimli geçtiğini dile getiren Yağcı, limanın Roma Dönemi'nde Doğu Akdeniz'in en büyüklerinden olduğunu anlattı.

Alandaki kazı çalışmalarının sona erdiğini ancak kazı evinde çizim ve belgelemenin sürdüğünü aktaran Yağcı, şöyle devam etti:

"Yaklaşık 70 metre alanı açtık. Kumun altındaki bloklar ortaya çıktı. Roma Dönemi'ne ait demir külçeler bulundu. Bu külçeler alet ve sikke yapımında kullanılıyor. Bu bakımdan iyi bir sonuç. 6 tane bulundu, bunun devamının geleceğini düşünüyoruz. Kazılar ilerledikçe karşımıza çıkacaktır. Burada maden endüstrisi ile ilgili bir aktivite var. Üretim yapıldığını gösteriyor. Limanla da bağlantılı olması gerekiyor."

Kazı çalışmalarında limanla sütunlu caddenin birleşmesinin önemli olduğuna değinen Yağcı, çalışmalar sonucunda bölgenin turizm açısından önem arz edeceğini anlattı.

Yağcı, çalışmaların Kültür ve Turizm Bakanlığının izniyle Mezitli Belediyesi, Mersin Uluslarrası Limanı ve Mersin Deniz Ticaret Odasının desteğiyle yapıldığını sözlerine ekledi.

Mersin'deki Soli Pompeipolis Antik Limanı'nda arkeolojik kazılar tamamlandı

Mersin'deki Soli Pompeipolis Antik Limanı'nda arkeolojik kazılar tamamlandı

Mersin'deki Soli Pompeipolis Antik Limanı'nda arkeolojik kazılar tamamlandı

Mersin'deki Soli Pompeipolis Antik Limanı'nda arkeolojik kazılar tamamlandı

Mersin'deki Soli Pompeipolis Antik Limanı'nda arkeolojik kazılar tamamlandı

Mersin'deki Soli Pompeipolis Antik Limanı'nda arkeolojik kazılar tamamlandı

Mersin'deki Soli Pompeipolis Antik Limanı'nda arkeolojik kazılar tamamlandı

Mersin'deki Soli Pompeipolis Antik Limanı'nda arkeolojik kazılar tamamlandı

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