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Mert Hakan Yandaş'ın kırmızı kartı sonrası İsmail Kartal çılgına döndü! Fenerbahçeli taraftarlar tecrübeli oyuncuya öfke kusuyor

20.12.2023 19:48 | Son Güncelleme:
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Kayserispor maçında kırmızı kart gören Fred ve Mert Hakan Yandaş, Galatasaray maçında oynamayacak. Fenerbahçe'de Mert Hakan Yandaş'ın yaptığı faul sonrası başlayan olaylar patlak verdi ve sonucunda sarı-lacivertlilerde iki oyuncu kırmızı kart görmüş oldu. İsmail Kartal, Mert Hakan Yandaş'ın kırmızı kartı sonrası oyuncusuna adeta öfke kustu. Sarı-lacivertli taraftarlar da Mert Hakan Yandaş için ağır eleştirilerde bulundu.

Mert Hakan Yandaş

Mert Hakan Yandaş

TR Türkiye
Yaş: 29 / Pozisyon Orta Saha
Oynadığı Takım: Fenerbahçe
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Trendyol Süper Lig'in 17. haftasında Fenerbahçe deplasmanda Mondihome Kayserispor'u 4-3 yendi. Mücadelenin 90+10'uncu dakikasında yaşanan olaylar karşılaşmanın önüne geçti.

MAÇ BİTMEK ÜZEREYKEN FAUL YAPTI

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Mücadelenin hakemi maçın sonunda 8 dakika eklemişti. Artık son saniyelere girilirken Mert Hakan Yandaş, Kayserisporlu oyuncuyu düşürdü ve kritik noktada rakibe faul kazandırdı. Bu pozisyonun ardından hakeme itirazlarda bulunan Fred, direkt olarak kırmızı kartla oyun dışına atıldı.

POZİSYON SONRASI MERT HAKAN ATILDI

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Kayserispor'un kullandığı frikikten sonuç çıkmayınca Mert Hakan Yandaş, sinirini maçın hakeminin yanında aldı. İtirazlarına devam eden tecrübeli oyuncu ikinci sarı karttan atılarak takımını 9 kişi bıraktı.

İSMAİL KARTAL ÇILGINA DÖNDÜ

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Mert Hakan Yandaş'ın oyundan çıktığı anlarda teknik direktör İsmail Kartal çılgına döndü. Oyuncusuna öfkelenen İsmail Kartal, bu pozisyonları neden yaptığını sordu. Direkt olarak soyunma odasına giden Mert Hakan Yandaş'a Fenerbahçeli taraftarlar da tepki gösterdi.

TÜMER METİN: "MERT HAKAN'IN YAPTIĞI İŞ DEĞİL"

Karşılaşma sonrası konuşan eski futbolcu Tümer Metin, "Mert Hakan'ın yaptığı iş değil. Ne yapıyorsun arkadaşım? Bir değil, iki değil, 10 değil, 20 değil ya! Bir şey oynadığın yok, komutan edasıyla ortalıkta geziyorsun. Hem oyuncuyu yaktın, yaptığın faul, gereksiz bir hezeyana sürekledin oyuncuyu da orada. Gerek yok. Sorarsan takımın kaptanlarından biri dersin. Bu mu kaptanlık, bu mu futbolculuk? Zaten ipin ucu kaçtı, bari siz biraz itidalli olun. Fenerbahçe'ye ne verdi Mert Hakan Yandaş? Haftalardır ortalarda yoksun, geliyorsun saçma sapan kaosun içine sürüklüyorsun. Bunlarla anılmak seni rahatsız etmiyorsa artık, benim de söyleyecek bir şeyim kalmadı." dedi.

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İsmail Kartal Mert Hakan Yandaş fenerbahçe Süper Lig Kayserispor 10 maçı bıraktı süper li maçın
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