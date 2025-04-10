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  4. Mert Hakan Yandaş'ın TFF'nin Riva Tesisleri'nde yöneticilerle çay içtiği fotoğraf sızdırıldı, ortalık karıştı! Galatasaraylı taraftarlar sosyal medyayı yangın yerine çevirdi

Mert Hakan Yandaş'ın TFF'nin Riva Tesisleri'nde yöneticilerle çay içtiği fotoğraf sızdırıldı, ortalık karıştı! Galatasaraylı taraftarlar sosyal medyayı yangın yerine çevirdi

Berker İşleyen Berker İşleyen Mynet Spor Editörü
10.04.2025 18:26
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Fenerbahçe'nin tecrübeli isimlerinden Mert Hakan Yandaş, saha dışı olaylar gündeme gelmeye devam ederken bu kez TFF'de çekilmiş bir fotoğraf karesi rakip taraftarları oldukça kızdırdı. Yandaş'ın TFF binasındaki ziyareti sosyal medyada büyük olay oldu. İşte detaylar...

Mert Hakan Yandaş

Mert Hakan Yandaş

TR Türkiye
Yaş: 31 / Pozisyon Orta Saha
Oynadığı Takım: Fenerbahçe
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Fenerbahçe'nin 2020 yılında Sivasspor'dan kadrosuna kattığı ve sık sık saha dışı olaylarla gündeme gelen tecrübeli oyuncu Mert Hakan Yandaş, Sarı-Lacivertli taraftarların sevdiği isimlerden biri haline gelirken, rakipleri de oldukça kızdıran bir isim...

FOTOĞRAF SIZDIRILDI

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Her derbi maçından sonra oynasa da oynamasa da bir şekilde gündeme gelen Mert Hakan Yandaş'ın son olarak ortaya çıkan bir fotoğrafı ise adeta gündem oldu.

TFF'DE YÖNETİCİLERLE...

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Tecrübeli oyuncu Riva'da bulunan TFF binasında TFF 2. ve 3. Liglerden sorumlu Murat Şahin’in odasında görüntülendi. Oda TV'nin ulaştığı fotoğrafta Yandaş'ın aralarında TFF Stratejik Planlama ve Gelişimden Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Mevlüt Aktan ve Protokol Sorumlusu Haydar Terzioğlu'nun da bulunduğu yöneticilerle oturduğu Mert Hakan Yandaş, beraber çay içtiği görüldü.

SOSYAL MEDYA KARIŞTI

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Mert Hakan Yandaş'ın TFF tesislerinde yöneticilerle çay içmesi sosyal medyada başta Galatasaraylılar olmak üzere rakip takım taraftarlarının tepkisine neden oldu.

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Anahtar Kelimeler:
Mert Hakan Yandaş fenerbahçe galatasaray tff
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