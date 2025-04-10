Mert Hakan Yandaş'ın TFF'nin Riva Tesisleri'nde yöneticilerle çay içtiği fotoğraf sızdırıldı, ortalık karıştı! Galatasaraylı taraftarlar sosyal medyayı yangın yerine çevirdi

Fenerbahçe'nin 2020 yılında Sivasspor'dan kadrosuna kattığı ve sık sık saha dışı olaylarla gündeme gelen tecrübeli oyuncu Mert Hakan Yandaş, Sarı-Lacivertli taraftarların sevdiği isimlerden biri haline gelirken, rakipleri de oldukça kızdıran bir isim...

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Her derbi maçından sonra oynasa da oynamasa da bir şekilde gündeme gelen Mert Hakan Yandaş'ın son olarak ortaya çıkan bir fotoğrafı ise adeta gündem oldu.

Tecrübeli oyuncu Riva'da bulunan TFF binasında TFF 2. ve 3. Liglerden sorumlu Murat Şahin’in odasında görüntülendi. Oda TV'nin ulaştığı fotoğrafta Yandaş'ın aralarında TFF Stratejik Planlama ve Gelişimden Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Mevlüt Aktan ve Protokol Sorumlusu Haydar Terzioğlu'nun da bulunduğu yöneticilerle oturduğu Mert Hakan Yandaş, beraber çay içtiği görüldü.

SOSYAL MEDYA KARIŞTI

Mert Hakan Yandaş'ın TFF tesislerinde yöneticilerle çay içmesi sosyal medyada başta Galatasaraylılar olmak üzere rakip takım taraftarlarının tepkisine neden oldu.

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