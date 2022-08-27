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Mertens'in eşinden Gülşen paylaşımı!

27.08.2022 22:52 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika... Galatasaray'ın çok ses getiren transferlerinden olan Dries Mertens'in eşi yaptığı paylaşımla sosyal medyanın gündemine oturdu. Belçikalı oyuncunun televizyoncu ve DJ eşi Kat Kerkhofs geçtiğimiz günlerde tutuklanan şarkıcı Gülşen için dikkat çeken bir paylaşım yaptı. İşte detaylar...

Dries Mertens

Dries Mertens

BEL Belçika
Yaş: 35 / Pozisyon Forvet
Oynadığı Takım: Galatasaray
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Spor Toto Süper Lig'de hafta sonu oynayacağı Trabzonspor derbisinin hazırlıklarını sürdüren Galatasaray şu ana kadar kadrosunu 8 isimle kuvvetlendirmiş durumda. Bu isimlerden biri de Sarı-Kırmızılılar'ın İtalyan ekibi Napoli'den bedelsiz olarak kadrosuna kattığı ve taraftarları oldukça heyecanlandıran isim Dries Mertens olmuştu.

PAYLAŞIMI GÜNDEM OLDU!

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Sezonun en flaş transferlerinden olan 35 yaşındaki yıldız oyuncu büyük bir coşku ile karşılaşırken, Belçikalı oyuncunun televizyoncu ve DJ eşi Kat Kerkhofs yaptığı paylaşımla gündem oldu.

GÜLŞEN PAYLAŞIMI!

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Geçtiğimiz günlerde imam hatiplilerle ilgili kullandığı ifadeler sonrası tutuklanan ve ülkenin gündemine oturan şarkıcı Gülşen'in tutuklanması olayıyla ilgili tepkiler devam ederken, Mertens'in eşi de bir paylaşımda bulundu.

"FREEGÜLŞEN"

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Kerkhof sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda tutuklamaya karşı tepki paylaşımında bulunurken, “FreeGülşen” -Gülşen’e özgürlük- hashtagi ile bir kampanyayı paylaştı.

İŞTE O PAYLAŞIM...

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KAT KERKHOFS FOTOĞRAFLARI

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