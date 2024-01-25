Merve Boluğur dantelli payet elbisesiyle poz verdi! 'Kraliçe geri döndü'

Uzun süredir ekranlardan uzak olan Merve Boluğur sosyal medya paylaşımları ve özel hayatıyla sık sık gündeme geliyor. Geçtiğimiz günelerde Dubai'den 100 milyon TL'lik teklif aldığını söyleyen Boluğur bu açıklamasıyla herkesi şaşırtmıştı.



