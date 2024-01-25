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  4. Merve Boluğur dantelli payet elbisesiyle poz verdi! 'Kraliçe geri döndü'

Merve Boluğur dantelli payet elbisesiyle poz verdi! 'Kraliçe geri döndü'

Öznur Yaslı İkier Öznur Yaslı İkier Mynet Magazin Editörü
25.01.2024 10:11 | Son Güncelleme:
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Sosyal medya paylaşımları ve özel hayatıyla gündemden düşmeyen Merve Boluğur geçtiğimiz günlerde Dubai'den 100 milyon TL'lik teklif aldığını söylemiş ve açıklamalarıyla herkesi şaşırtmıştı. Ünlü isim şimdi de son pozlarıyla olay oldu. Dantelli payet elbisesiyle poz veren Boluğur'a adeta yorum yağdı.

Uzun süredir ekranlardan uzak olan Merve Boluğur sosyal medya paylaşımları ve özel hayatıyla sık sık gündeme geliyor. Geçtiğimiz günelerde Dubai'den 100 milyon TL'lik teklif aldığını söyleyen Boluğur bu açıklamasıyla herkesi şaşırtmıştı.

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POZLARINA YORUM YAĞDI

Merve Boluğur şimdi de cesur pozlarıyla adından söz ettirdi. Süper mini dantelli payet elbisesiyle poz veren Boluğur iddialı karelerini peş peşe paylaştı.

Cesur pozlarına; 'Biz bu piyasaya yeni gelmedik geri geldik' notunu düşen Boluğur'a adeta yorum yağdı.

Ünlü isme sosyal medyada; 'Kraliçe geri döndü', 'Görmek istediğimiz sen', 'Oh be eski Merve geri geldi', 'Yüre be kızım' gibi yorumlar yapıldı.

2015 yılında şarkıcı Murat Dalkılıç ile dünyavine giren ve 2 yıl sonra boşanan Merve Boluğur, geçtiğimiz yıl DJ Mert Aydın ile nikah masasına oturmuştu.
2 ay evli kalan oyuncu sosyal medyada uzun süre gündem olmuştu.
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Anahtar Kelimeler:
Merve Boluğur sosyal medya
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