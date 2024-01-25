Merve Boluğur dantelli payet elbisesiyle poz verdi! 'Kraliçe geri döndü'

Uzun süredir ekranlardan uzak olan Merve Boluğur sosyal medya paylaşımları ve özel hayatıyla sık sık gündeme geliyor. Geçtiğimiz günelerde Dubai'den 100 milyon TL'lik teklif aldığını söyleyen Boluğur bu açıklamasıyla herkesi şaşırtmıştı.
Merve Boluğur şimdi de cesur pozlarıyla adından söz ettirdi. Süper mini dantelli payet elbisesiyle poz veren Boluğur iddialı karelerini peş peşe paylaştı.
Cesur pozlarına; 'Biz bu piyasaya yeni gelmedik geri geldik' notunu düşen Boluğur'a adeta yorum yağdı.
Ünlü isme sosyal medyada; 'Kraliçe geri döndü', 'Görmek istediğimiz sen', 'Oh be eski Merve geri geldi', 'Yüre be kızım' gibi yorumlar yapıldı.