Merve Boluğur mini şortuyla pozuyla gündem oldu! Görenler çıplak pozlarıyla tanınan Britney Spears'a benzetti

53 gün evli kaldıktan sonra Mert Aydın'dan boşanan Merve Boluğur yaptıklarıyla şaşırtmaya devam ediyor. Sosyal medya paylaşımlarıyla her zaman göz önünde olan oyuncu sık sık garip hallerini paylaşıyor.



AKLA MÜSTEHCEN POZLAR GELDİ

Uzun süredir ekranda olmasa da adından her zaman söz ettiren Boluğur son olarak garip görünen mini şortu ve üstsüz olduğu düşünülen haliyle poz verdi.

Sık sık bu tarz pozlar veren Merve Boluğur'u görenler Britney Spears'a benzetti. Bir süredir sosyal medyada müstehcen hallerini paylaşan Britney Spears çocukları tarafından da çıplak pozları yüzünden tepki görmüştü.