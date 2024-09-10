Merve Taşkın kendisine gelen teklifi açıkladı, Hülya Avşar'ın ağzı açık kaldı! "Ay Allah'ım beynim duracak birazdan ne diyeceğimi de bilemiyorum"

"Aslında biraz daha spiritüelliğin olduğu ruh, beden ve zihin üçünün toplamı nasıl en doğru çalıştırılır işte bunun içinde yoga da var bunun içinde meditasyon da var bunun içinde masaj da var ama full çıplaklığın olduğu bir belgesel" diyen fenomen devamında şunları söyledi: