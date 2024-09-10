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  4. Merve Taşkın kendisine gelen teklifi açıkladı, Hülya Avşar'ın ağzı açık kaldı! "Ay Allah'ım beynim duracak birazdan ne diyeceğimi de bilemiyorum"

Merve Taşkın kendisine gelen teklifi açıkladı, Hülya Avşar'ın ağzı açık kaldı! "Ay Allah'ım beynim duracak birazdan ne diyeceğimi de bilemiyorum"

Kubra Akalın Kubra Akalın Mynet Magazin Servis Sorumlusu
10.09.2024 11:23
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Fenomen Merve Taşkın Hülya Avşar'ın yayınında kendisine gelen belgesel teklifinin detaylarını anlattı. Taşkın'ın sözleri karşısında ağzı açık kalan Hülya Avşar "Ay Allah'ım ya Rabbim beynim duracak birazdan ne diyeceğimi de bilemiyorum" dedi.

MYNET-Bir Hülya Avşar Sohbeti'ne konuk olan fenomen Merve Taşkın açıklamalarıyla yine gündeme geldi. Bir belgesel yönetmeninden teklif alan fenomen konuya dair detaylı bilgi verdi.

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"PORNO TEKLİFİ ALDIN MI?"

"Aslında biraz daha spiritüelliğin olduğu ruh, beden ve zihin üçünün toplamı nasıl en doğru çalıştırılır işte bunun içinde yoga da var bunun içinde meditasyon da var bunun içinde masaj da var ama full çıplaklığın olduğu bir belgesel" diyen fenomen devamında şunları söyledi:

"Türkiye'de zaten yayınlanamaz herhalde, doktorlar da var diyetisyenler de var. Ama sonra beni çok fazla yönetmek istedi orada bir uyuşmazlık oldu galiba tam net değil anlaşırsak çekilecek."

Hülya Avşar ise şaşkınlıkla dinleyerek "Bunlardan para kazanıyor musun?" diye sordu. Taşkın ise "Bundan olursa kazanacağım, çok cesur olacak mastürbasyonundan osundan busundan" yanıtını verdi.

Hülya Avşar ise "Porno gibi bir şey mi olacak?" diyerek açık açık sordu. Merve Taşkın ise porno olmadığını her detayı anlatacaklarını ifade etti.

Hülya Avşar anlatılanları adeta ağzı açık dinledi ve "Bunu bilimsel olarak yapanlar da var ama porno teklif eden oldu mu sana hiç?" diye bir anda sordu.

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Merve Taşkın
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