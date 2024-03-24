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Merve Taşkın sevgilisinden şiddet gördü! Fenomenin kanlar içindeki hali gündemde... "Tehlikeli yerlerime fazlasıyla vuruyordu"

Kubra Akalın Kubra Akalın Mynet Magazin Servis Sorumlusu
24.03.2024 13:33
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Sosyal medya fenomeni Merve Taşkın aylık kazancı, müstehcen pozları ve paylaşımlarıyla gündeme geliyordu. Fenomen bu sefer sevgilisi tarafından uğradığı şiddeti paylaştı. Kanlar içindeki hallerini paylaşan Merve Taşkın "Burnumu yumrukluyor, cinsel organıma tekmeler atıyordu" dedi.

Sosyal medya fenomeni Merve Taşkın, sosyal medyada teşhircilik yaptığı iddiasıyla yargılandığı davada beraat etmiş, kısa süre ülkeden ayrılıp geri dönmüştü. Onlyfans yıldızı sevgilisinden gördüğü şiddeti paylaştı ve kan donduran detayları açıkladı.


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MERVE TAŞKIN MORARMIŞ VÜCUDUNU PAYLAŞIP ŞİDDETİ ANLATTI

"Tam bir yıl önce bugün, 10 aylık bir ilişkimin yaklaşık 7-8 ayında şiddet gördüğüm ve her geçen gün bu şiddetin arttığı bir ilişkiye başladım. Üzgünüm, bunları paylaşırken size acımanızı veya tepki vermenizi sağlamak için değil" diyen fenomen şunları söyledi:

"3 ay önce değil de neden şimdi paylaşıyorsun sorusuna cevabım ise o zaman güçlü bir ruh halim yoktu. Belki o zaman böyle yorumlar gelecekti: 'Sen şiddeti hak ediyorsun, iyi olmuş.' Ama o zaman bu cümleyi kaldıracak bir psikolojik dayanıklılığım yoktu. Paylaşmaktan kaçındım, fotoğraflarıma bakmaktan kaçındım, hatta konuşmaktan bile kaçındım. Yaşadıklarımı içimde bastırdım ve sanki hiç olmamış gibi davrandım. Ama maalesef bastırılan duygular er geç ortaya çıkıyor. Kendimi daha güçlü hissettiğim bir zamana kadar mümkün olduğunca bastırdım. Ta bugüne kadar.

İlk zamanlar şiddet daha hafif gibiydi ve belki de kabul edilebilirdi, ama sonra tehlikeli boyutlara ulaşmaya başladı. Bir şekilde bunun bana yapıldığını kabul ediyordum. Her seferinde affediyordum çünkü içimdeki sorunlu olduğumu ve bunların benim yüzümden olduğunu ve belki de bunu hak ettiğimi düşünüyordum. 'O' da bana bunları hak ettiğimi hatta daha fazlasını hak ettiğimi söylüyordu. Benimki sevgiye muhtaçlık ve bağımlılıktı. En ufak bir sevgi kırıntısına bile razıydım. Ama onunki sevgi olamazdı, çünkü sevdiğin bir insana şiddet uygulayamazsın. Özsaygımı fazlasıyla kaybettim. Kendime bunların yapıldığını kabul ediyorsam kendimi ne kadar seviyor olabilirdim ki? Kendimi sevmezken bir başkası beni nasıl sevebilirdi?

PARMAKLARINDAKİ BAĞLAR KOPMUŞ

PARMAKLARINDAKİ BAĞLAR KOPMUŞ

Şiddet o kadar tehlikeli bir seviyeye gelmişti ki, şükrediyorum çünkü ölmedim ya da sakat kalmadım. Kafamı, kulağımı, burnumu yumrukluyor, karnıma, cinsel organıma tekme atıyordu. Bazen ise beni öldürmekle ya da sakat bırakmakla tehdit ediyordu. Belki öfkeden tehdit ediyordu ama isteyerek bile olmasa da vururken yanlışlıkla ölebilirdim çünkü tehlikeli yerlerime fazlasıyla vuruyordu. Parmaklarımda kalıcı bir hasar dışında bir şey kalmadı. Parmaklarımda bağlar neredeyse kopuyormuş gibi olmuş, eğer kopmuş olsalardı ameliyat olmam gerekebilirdi, ama şükürler olsun ki kopmadı ve doktor 1 yıl içinde iyileşeceğimi söyledi."

Merve Taşkın yaşadıklarını anlatırken "Ben bu yazıyı, aynı şeyi yaşayıp kapanan kadınlar için paylaşıyorum" dedi ve ekledi: 

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Anahtar Kelimeler:
Merve Taşkın sosyal medya sevgilisi
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